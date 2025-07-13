В мире появится новое государство с живописными пейзажами: каким будет его устройство и как оно связано с Францией

Еще одна страна вскоре появится на карте мира: во Франции заключили соглашение о создании "Государства Новая Каледония", которое считается заморскими владениями французов с особым статусом. Она расположена в юго-западной части Тихого океана, южной части Меланезии.

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Новая Каледония отныне получит автономию, однако не полную независимость от Франции. О создании нового государства сообщили в пресс-службе французского правительства 12 июля.

"По случаю Саммита за будущее Новой Каледонии, открытого президентом республики Эммануэлем Макроном 2 июля 2025 года, в субботу 12 июля в Бугивали (Ивелин) было подписано соглашение между государством и политическими силами Новой Каледонии", — говорится в сообщении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал это событие, назвав создание Новой Каледонии "ставкой на доверие" и анонсировав наступление времен "уважения, стабильности и объединения доброй воли".

"Это также новый шаг на пути к деколонизации и эмансипации Новой Каледонии, с соблюдением демократических принципов и верховенства права", — отметили в ведомстве.

Каким будет устройство Новой Каледонии

Ожидается, что в 2026 году будет принят фундаментальный закон Новой Каледонии. Закон может изменить символику страны — название, флаг, включая хартию ценностей государства.

Календонскую национальность планируют определить в течение полномочий Конгресса Новой Каледонии в 2026 году: нужно будет выполнить ряд условий, в частности проживать в Новой Каледонии не менее 10 лет. Стоит заметить, что отказ от французского гражданства повлечет отказ от календонского гражданства.

Новая Каледония будет проводить свои дипломатические действия в соответствии с международными обязательствами и фундаментальными интересами Франции.

Отмечается также, что амбициозная политика будет внедрена в различные сферы, в частности здравоохранения, образования, транспорта, жилья и защиты окружающей среды, а молодежь станет приоритетом этой политики.

Кроме того, ожидается подписание Пакта об экономической реконструкции. Документ установит цели по росту занятости, дефицита и государственного долга.

Что известно о географии Новой Каледонии

Морские пейзажи Новой Каледонии

Новая Каледония расположена в юго-западной части Тихого океана, омывается Коралловым морем и занимает несколько островов. В 1200 километрах к востоку от Каледонии расположена Австралия.

Страна обладает невероятными пейзажами с гористым рельефом. Климат здесь тропический, а природа богата пальмами и папоротниками. Вода прозрачная и бирюзовая, вокруг — лесные массивы, пещеры и реки.

Интересно, что архипелаг в далеком 1774 году открыл английский мореплаватель Джеймс Кук. Он назвал его в честь Шотландии, которую в те времена называли Каледонией.

Напомним, в июне 2024 года Фокус рассказывал о протестах в Новой Каледонии.

Также 16 июня в Hartpunkt сообщили, что Франция разрабатывает новые баллистические ракеты.