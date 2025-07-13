У світі з'явиться нова держава з мальовничими краєвидами: яким буде її устрій та як вона пов'язана із Францією

Ще одна країна невдовзі з'явиться на мапі світу: у Франції уклали угоду про створення "Держави Нова Каледонія", що вважається заморськими володіннями французів з особливим статусом. Вона розташована в південно-західній частині Тихого океану, південній частині Меланезії.

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Нова Каледонія відтепер отримає автономію, однак не повну незалежність від Франції. Про створення нової держави повідомили у пресслужбі французького уряду 12 липня.

"З нагоди Саміту за майбутнє Нової Каледонії, відкритого президентом республіки Еммануелем Макроном 2 липня 2025 року, в суботу 12 липня в Бугівалі (Івелін) було підписано угоду між державою та політичними силами Нової Каледонії", — йдеться у повідомленні.

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував цю подію, назвавши створення Нової Каледонії "ставкою на довіру" та анонсувавши настання часів "поваги, стабільності та об'єднання доброї волі".

"Це також новий крок на шляху до деколонізації та емансипації Нової Каледонії, з дотриманням демократичних принципів та верховенства права", — зазначили у відомстві.

Яким буде устрій Нової Каледонії

Очікується, що у 2026 році буде прийнято фундаментальний закон Нової Каледонії. Закон може змінити символіку країни — назву, прапор, включаючи хартію цінностей держави.

Календонську національність планують визначити впродовж повноважень Конгресу Нової Каледонії у 2026 році: потрібно буде виконати низку умов, зокрема проживати у Новій Каледонії не менше 10 років. Варто зауважити, що відмова від французького громадянства спричинить відмову від календонського громадянства.

Нова Каледонія проводитиме свої дипломатичні дії відповідно до міжнародних зобов'язань та фундаментальних інтересів Франції.

Зазначається також, що амбітна політика буде впроваджена в різноманітні сфери, зокрема охорони здоров'я, освіти, транспорту, житла та захисту довкілля, а молодь стане пріоритетом цієї політики.

Окрім того, очікується підписання Пакту про економічну реконструкцію. Документ встановить цілі щодо зростання зайнятості, дефіциту та державного боргу.

Що відомо про географію Нової Каледонії

Морські краєвиди Нової Каледонії

Нова Каледонія розташована в південно-західній частині Тихого океану, омивається Кораловим морем та займає кілька островів. За 1200 кілометрів на схід від Каледонії розташована Австралія.

Країна володіє неймовірними пейзажами з гористим рельєфом. Клімат тут тропічний, а природа багата на пальми і папороті. Вода прозора та бірюзова, довкола — лісові масиви, печери та річки.

Цікаво, що архіпелаг в далекому 1774 році відкрив англійський мореплавець Джеймс Кук. Він назвав його у честь Шотландії, яку у ті часи називали Каледонією.

Нагадаємо, у червні 2024 року Фокус розповідав про протести у Новій Каледонії.

Також 16 червня у Hartpunkt повідомили, що Франція розробляє нові балістичні ракети.