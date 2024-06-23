Бунт на заморской территории Франции: почему протесты в Новой Каледонии — тревожный звонок для Европы

В мае на французских островах Новая Каледония начались массовые протесты. Трое погибших активистов и один жандарм, разбитые магазины и спальные машины. Неожиданно французским территориям в Тихом океане поддержал Азербайджан. Что означает это мировое противостояние и чем грозит другим странам, исследовал Фокус.

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Зачем Франции нужна Новая Каледония

Для этого есть две причины — политическая и экономическая.

Политическая — желание присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Франция не намерена быть пассивным игроком в противостоянии США и КНР. После того, как англосаксонские союзники подвергли Париж обструкции, создав новый военно-политический союз AUKUS, Новая Каледония осталась едва ли не единственным окном официального Парижа в регионе.

Экономическая — наличие в Новой Каледонии значительных запасов никеля. Ранее никель применялся преимущественно в металлургии. Однако его ценность значительно возросла в современном мире — где металл применяется для создания всех видов аккумуляторных батарей. Уже 10% добычи никеля идет на производство различных пауэрбанков, батарей для телефонов или электромобилей. Новая Каледония является третьим в мире производителем никеля, имея на своей территории значительные залежи этого нержавеющего металла, составляющие около 10-20% мировых запасов никелевой руды.

Tesla повышает цены на электромобили из-за роста цен на литий и никель, основное сырье для аккумуляторов Фото: Getty Images

Что такое Новая Каледония, где она расположена и чем известна

Новая Каледония — колонизирована в 1853 году, а ее освоение началось с сооружения на островах тюрьмы. Так, французы просто скопировали путь своих заклятых конкурентов британцев, которые похожим образом осваивали Австралию. С тех пор Новая Каледония стала местом ссылки различных политически ненадежных лиц, в частности участников национально-освободительных движений в других французских колониях, самыми многочисленными из которых стали алжирцы. Понятно, что такой способ заселения территорий не способствовал чрезмерной лояльности их поселенцев к французскому правительству.

Протесты в Новой Каледонии в официальном открытом письме в Париж уже поддержали руководители четырех других заморских территорий Франции Фото: Getty Images

С 1946 года Новая Каледония имеет статус "заморского владения", а ее коренные жители — народ канаки — французское гражданство.

В 1970-х годах регион пережил "никелевый бум". На островах начали массово разрабатывать месторождения никелевых руд и развивать перерабатывающую промышленность. Экспорт этого металла и сейчас формирует около 90% доходов региона. Однако вместе с бурным экономическим развитием всегда нога в ногу идет социальное расслоение. Здесь эта традиционная социальная проблема наложилась на национальный вопрос, ведь основные доходы от добычи и переработки ресурсов сосредоточились среди французского белого населения, которое, собственно и прибыло с материка добывать и перерабатывать никелевую руду, точнее управлять этими процессами. Ведь прибывали именно инженеры и другие высококвалифицированные и, соответственно высокооплачиваемые работники, зато низкоквалифицированную работу, которая приносила мелкий доход, выполняли местные.

Баррикады 1980-х — "почти гражданская война"

Положение вещей, которое сложилось на архипелаге в 1980-х годах стало просто идеальной почвой для распространения идей антиколониальной борьбы. Противоречия все обострялись и в конце 1980-х годов вылились в жесткое противостояние между местными преимущественно малообразованными и малообеспеченными коренными жителями и этническими французами, значительная часть которых тоже уже жила на архипелаге в течение нескольких поколений. Старший преподаватель Школы истории, философии, политологии и международных отношений Университета Виктории в Веллингтоне доктор Адриан Макл назвал эти события "почти гражданской войной". Именно об этом периоде с ужасом вспоминали французские жители архипелага, когда они бросились строить баррикады уже во время нынешних беспорядков.

Тогда удалось найти мирное решение, которое воплотилось в соглашениях 1998 года. По ним Новая Каледония получала широкие автономные права и представительство во французском парламенте. А важнейшим пунктом стала фиксация электорального статуса кво. Избирательные права не могли получить французы, которые продолжали прибывать на архипелаг. Также жители острова получили возможность провести три референдума по самоопределению.

Президент есть, независимости нет

Коренные жители острова (народность канаки), которые составляют около 40% населения региона, при условии надлежащей консолидации, могли бы формировать политику региона. На их руку также играл демографический фактор — в условиях сохранения действующей правовой системы со временем канаки бы стали преобладать над имеющимся французским населением.

В Новой Каледонии было проведено два референдума в 2018 и 2020 годах, на которых большинство все же высказалось против независимости. Однако тенденция наблюдалась в пользу сторонников независимости. Если в 2018 году против высказались почти 57% избирателей, то в 2020 году, лишь чуть более 53%. В 2021 году президентом территории впервые был избран представитель коренных народов и сторонник независимости Луис Мапу, который был решительно настроен провести третий победный референдум, однако на пути его амбициям стала пандемия Covid-19.

Среди канаков, которые в основном, как упоминалось, являются социально незащищенным пластом граждан, наблюдалась высокая смертность от болезней, вызванных коронавирусом. Их национальные обычаи предусматривают длительные траурные обряды по умершим. В таких условиях нормальные электоральные процессы с масштабной агитацией были невозможны, однако французское правительство отказалось отменить уже запланированный третий референдум о независимости.

Сторонники идеи независимости, которые в основном сплочены в партии Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS), которая основана еще в 1984 году, призвали к бойкоту плебисцита. Поэтому последнее волеизъявление 2021 года показало подавляющую поддержку сохранения действующего правового статуса архипелага, то есть остаться в составе Франции.

Париж решается изменить правила игры

Официальный Париж заявил, что были проведены все три референдума, поэтому условия соглашения 1998 года были выполнены. Зато националисты не признали легитимность третьего референдума.

В условиях такого политического напряжения Новая Каледония встретила 2023 год, который отметился обвалом мировых цен на никель (падение составило 45%), что повлекло экономический кризис в регионе, а затем и радикализацию общественных настроений. Также экономический спад, вероятно мог обусловить отъезд определенного количества этнических французов, которые имели право голоса в регионе, зато новые прибывшие, согласно соглашениям 1998 года такого права не приобретали.

При таких условиях официальный Париж решил пойти в наступление и весной 2024 года отменил избирательное эмбарго для новоприбывших жителей региона, что должно было бы предоставить избирательное право около 40 тысячам фактических жителей архипелага (по другим данным, до 25 тысяч).

Плакаты в поддержку канаков на 20-тысячной демонстрации в Париже, 1 июня 2024 года Фото: Getty Images

Логика Елисейского дворца вполне понятна. Все три референдума состоялись. Жители региона решили остаться в составе Франции, где действует универсальное избирательное право. Вечно поддерживать эксклюзивную электоральную систему Новой Каледонии невозможно.

Зато лидеры народа канаки не признали легитимность последнего референдума 2021 года, который они бойкотировали. Следовательно, с их точки зрения официальный Париж нарушил соглашения 1998 года, позволив управлять архипелагом новоприбывшим до завершения процессов народного волеизъявления.

Таким образом обе стороны противостояния оказались в "своей реальности", что непременно должно было привести к конфликту, который и вылился в известные протесты в середине мая этого года, что привело к погибшим и раненым с обеих сторон, а города архипелага стали разделёнными баррикадами.

Пекин пользуется ситуацией и делает свой шаг

Следует отметить, что кроме внутренних причин, имели место и внешние. Концептуально беспорядки в Новой Каледонии можно рассматривать в контексте мирового противостояния между США и западного мира в широком контексте — и Китаем с его союзниками по другую сторону геополитических "баррикад". Официальный Пекин декларирует борьбу за свободу порабощенных народов.

Аналитик Австралийского национального университета Pacific Грэм Смит отмечает, что Китай может использовать для продвижения своих интересов колониальную историю региона.

Идея антиколониальной борьбы является одной из основных концепций "мягкой силы" КНР и ее охотно распространяют в регионах стратегических интересов Китая, которым безусловно является юго-западная часть Тихого океана. Борьба народа канаки за свою свободу и право на государственность прекрасно вписывается в концепт антиколониального движения, тем более она способствует потенциальному вытеснению одного из мощных геополитических игроков из региона.

Потеря Новой Каледонии существенно ослабит позиции Франции в этом уголке земного шара, а также может запустить цепочку дестабилизации в других заморских территориях Франции и не только — чем маори в Новой Зеландии хуже канаков в Новой Каледонии? Именно антиколониальная риторика звучит из уст лояльных к КНР государств региона в контексте событий на архипелаге, которые возложили ответственность за вспышку насилия в Новой Каледонии именно на правительство Франции.

Эхо Карабаха: почему канарейки поддерживают Азербайджан?

Неожиданным является другой аспект этого инцидента — министр внутренних дел Франции обвинил в прямой поддержке независимого движения народа канаки Азербайджан. В частности, правительственные агентства фиксировали значительную активность в секторе Телеграмм-сообществ, направленную на дискредитацию действий французских силовиков.

Официальный Баку отрицает техническую поддержку данных протестов, однако из Азербайджана постоянно звучит критика французской политики на архипелаге и поддержка прав народа канаки.

При таких обстоятельствах в международной политике создан существенный прецедент. Азербайджан, которого трудно назвать даже региональным лидером (так уж сложилось, что на Кавказе присутствуют РФ, Турция и Иран), пытается оказать существенное влияние на внутреннюю ситуацию во Франции — ядерной державе, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, бывшей колониальной империи и вообще государстве, которое последние сотни лет несомненно входит в ТОП-государств мира.

Конфликт между Францией и Азербайджаном разгорелся из-за ситуации в Карабахе. Официальный Париж стал на сторону армян, имеющих многочисленную диаспору в этой стране. Зато Азербайджан, который за последние десятилетия накопил значительное количество нефтедолларов, ответил довольно асимметрично и неожиданно для всех. В июле 2023 года в Баку была проведена конференция под красноречивым названием "На пути к полной ликвидации колониализма". В ней приняли участие представители народа канаки и других заморских территорий Франции. Вместе 14 движений этих земель образовали так называемую "Бакинскую инициативу", которая стала рупором сторонников независимости заморских французских территорий. В частности, эта инициатива выражала активную поддержку и недавним протестам в Новой Каледонии.

Не подстрекают ли Алиева Китай и РФ?

Если Азербайджан действительно прямо вовлечен в организацию или, по крайней мере, финансирование протестов в Новой Каледонии, то правительству Эмануэля Макрона нужно серьезно задуматься над ответом режиму Алиева. Ведь Франция в таком случае от геополитического противостояния с КНР перейдет к борьбе с Азербайджаном за свою собственную территориальную целостность. Уровень совсем не тот, что соответствует как амбициям официального Парижа, так и личным амбициям молодого и энергичного французского руководителя.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Китая Си Цзиньпин Фото: Getty Images

Конечно, не стоит исключать варианта, что Азербайджан тесно согласовывает свои действия с Китаем, а возможно и с РФ. Однако сам факт возможности небольшой, но богатой страны создавать такого типа проблемы одному из мировых лидеров создает весомый и опасный для западных государств прецедент. В мире достаточно уязвимых мест и болевых точек не только у Франции, но и у США и Великобритании. И если азербайджанский кейс окажется эффективным, то Парижу нужно готовиться к продолжению, а Лондону и Вашингтону приготовиться к похожим проблемам в своих зонах политического влияния. Так, протесты в Новой Каледонии в официальном открытом письме к Парижу уже поддержали руководители четырех других заморских территорий Франции.

Сейчас протестное движение утихает и перемещается из столицы в регионы. Эмануэль Макрон уже пошел на уступки и отложил решение по спорному законопроекту.