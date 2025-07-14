Неизвестный посреди дня устроил стрельбу в церкви в США: есть погибшие, — CNN

В воскресенье, 13 июля, в баптистской церкви Ричмонд Роуд в Лексингтоне штата Кентукки неизвестный открыл стрельбу по прихожанам после того, как застрелил правоохранителя возле аэропорта вблизи церкви. В результате инцидента несколько человек погибли, есть раненые.

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Стрельба возле аэропорта Блу Грасс развернулась около 11:35 часов. Все началось с того, что патрульный полицейский остановил автомобиль, получив сигнал от устройства, считывающего номерные знаки на машинах. О подробностях инцидента рассказали в CNN.

Неизвестный в остановленном автомобиле застрелил патрульного, а затем быстро покинул место событий. Мужчина также угнал автомобиль, на котором отправился в баптистскую церковь Ричмонд Роуд, расположенную примерно в 15 милях (или чуть более 24 километров) от аэропорта, где произошло убийство.

Когда он прибыл на территорию церкви, то открыл огонь по людям, которые там находились.

Начальник полиции Лексингтона Лоуренс Везерс рассказал во время пресс-конференции, что, предварительно, подозреваемый мог быть связан с людьми из церкви.

На место событий свидетели вызвали полицию. Трое офицеров, прибывших на вызов, открыли огонь по злоумышленнику, из-за чего тот погиб на месте. Полиция уже установила личность злоумышленника, однако деталей не раскрывают.

Стрельба в церкви в США: каковы последствия инцидента

В результате стрельбы в США погибли две женщины — 34-летняя Кристина Комбс и 72-летняя Беверли Гамм. Обе женщины находились на территории церкви в момент инцидента.

Несколько мужчин также получили ранения в результате стрельбы. Их доставили в медицинское учреждение, один из них находится в критическом состоянии. Еще один раненый мужчина находится в стабильном состоянии, как и патрульный, которого злоумышленник подстрелил вблизи аэропорта.

Другие подробности инцидента устанавливаются. Пока неизвестно, что именно стало мотивом.

Напомним, 10 июля в Киеве произошла стрельба: момент убийства полковника СБУ зафиксировали на камеру.

Также 10 июня в OE24 сообщили, что в школе в Австрии бывший ученик устроил стрельбу в школе, из-за чего есть много погибших и раненых.