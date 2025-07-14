Невідомий посеред дня влаштував стрілянину у церкві в США: є загиблі, — CNN

У неділю, 13 липня, в баптистській церкві Річмонд Роуд в Лексінгтоні штату Кентуккі невідомий відкрив стрілянину по парафіянах після того, як застрелив правоохоронця біля аеропорту поблизу церкви. Внаслідок інциденту кілька людей загинули, є поранені.

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Стрілянина біля аеропорту Блу Грасс розгорнулася близько 11:35 години. Все почалося з того, що патрульний поліціянт зупинив автомобіль, отримавши сигнал від пристрою, що зчитує номерні знаки на машинах. Про подробиці інциденту розповіли у CNN.

Невідомий у зупиненому автомобілі застрелив патрульного, а тоді швидко покинув місце подій. Чоловік також викрав автомобіль, на якому подався до баптистської церкви Річмонд Роуд, розташованої приблизно за 15 миль (або трохи більше 24 кілометрів) від аеропорту, де трапилося вбивство.

Коли він прибув на територію церкви, то відкрив вогонь по людях, що там перебували.

Начальник поліції Лексінгтона Лоуренс Везерс розповів під час пресконференції, що, попередньо, підозрюваний міг бути пов'язаний з людьми з церкви.

На місце подій свідки викликали поліцію. Троє офіцерів, що прибули на виклик, відкрили вогонь по зловмиснику, через що той загинув на місці. Поліція вже встановила особу зловмисника, однак деталей не розкривають.

Стрілянина у церкві в США: які наслідки інциденту

Внаслідок стрілянини у США загинули двоє жінок — 34-річна Крістіна Комбс та 72-річна Беверлі Гамм. Обидві жінки перебували на території церкви у момент інциденту.

Кілька чоловіків також отримали поранення внаслідок стрілянини. Їх доставили до медичного закладу, один із них перебуває у критичному стані. Ще один поранений чоловік перебуває у стабільному стані, як і патрульний, якого зловмисник підстрелив поблизу аеропорту.

Інші подробиці інциденту встановлюються. Наразі невідомо, що саме стало мотивом.

Нагадаємо, 10 липня у Києві відбулася стрілянина: момент вбивства полковника СБУ зафіксували на камеру.

Також 10 червня у OE24 повідомили, що у школі в Австрії колишній учень влаштував стрілянину у школі, через що є багато загиблих та поранених.