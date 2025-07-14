Представитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что конструктивный диалог между Россией и США всегда принесет больше пользы, чем устаревший и разрушительный язык давления.

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Мир заслуживает большего, поэтому Кремль рассчитывает на исправление прошлых ошибок экс-лидера Белого дома Джо Байдена, написал на платформе Х глава переговорной группы от России Кирилл Дмитриев.

По его мнению, только сотрудничество способно обеспечить настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность. Кроме того, Кирилл Дмитриев обвинил бывшего президента США Джо Байдена в "ошибках и обмане" и отметил, что эти ошибки будут исправлены.

"Ошибки и обман Байдена будут исправлены — мир заслуживает большего", — говорится в заметке.

Вероятно, такая риторика Кремля связана с тем, что действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил публичное разочарование президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, в интервью NBC News он заявил: "Я разочарован Россией, но увидим, что произойдет в течение следующих нескольких недель". Также Дональд Трамп анонсировал важное заявление по России, которое планирует сделать в понедельник, 14 июля.

Известно, что 14 июля Трамп объявит новый план вооружения Украины. Ожидается, что он будет включать поставки наступательного оружия. Президент США сообщил журналистам, что оружие, которое планируют отправить в Украину через европейские страны, будет включать "различные образцы очень современного военного оборудования", в частности батареи ПВО Patriot.

Напомним, что Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов новой помощи Украине. В частности, речь идет о возможной конфискации около 5 миллиардов долларов замороженных российских активов за рубежом и передачу этих средств Украине.

Также 14 июля в российских СМИ появилась информация о том, будут ли продолжаться переговоры между Россией и Украиной, а также новые данные о третьем раунде встреч между сторонами.