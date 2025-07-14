Самый старый президент в мире снова будет баллотироваться: о ком речь
Поль Бийя, 92-летний президент Камеруна, намерен баллотироваться на восьмой срок на выборах главы государства, которые состоятся уже этой осенью.
Политик, который правит страной уже 43 года, не собирается уходить на покой, о чем заявил накануне, сообщает издание TRT Global.
"Я баллотируюсь на президентских выборах 12 октября 2025 года. Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьезным вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Вместе мы справимся с любыми вызовами. Лучшее еще впереди", – написал он на платформе X на французском и английском языках.
Бийя уже был фактическим кандидатом от Народно-демократического движения Камеруна (КДДК), лидером которого он является. Однако, учитывая его возраст, здоровье президента и его способность управлять страной стали предметом споров.
Если он выиграет выборы, то будет править Камеруном до 99 лет. В стране нет ограничения по количеству президентских сроков для одного человека после отмены соответствующего закона в 2008 году, и теперь Бийя может баллотироваться столько, сколько посчитает возможным, исходя из состояния своего здоровья.
В последние месяцы несколько его давних сторонников, по всей видимости, дистанцировались от него, а за последние недели из лагеря Бийи произошло два громких перехода.
Министр занятости Исса Чирома Бакари ушел в отставку из правительства в июне, чтобы баллотироваться на выборах от своего Фронта национального спасения Камеруна (ФНСК).
А бывший премьер-министр Белло Буба Майгари, союзник Бийи на протяжении почти 30 лет, заявил, что баллотируется от Национального союза за демократию и прогресс (НСДП).
Партии Чиромы и Майгари были давними союзниками КПДМ Бийи, которая находится у власти с момента обретения независимости в 1960 году.
Также в борьбе за пост президента участвуют Морис Камто, занявший второе место на президентских выборах 2018 года и являющийся самым ярым критиком Бийи, и видный оппозиционер Кабрал Либии из Камерунской партии национального примирения (КПНП).
Кандидаты должны объявить о своем намерении баллотироваться до 21 июля.
Кто такой Поль Бийя
Поль Бийя пришел к власти в ноябре 1982 года и с тех пор является бессменным президентом страны.
Он является строго профранцузским политиком, но это не мешает ему развивать экономические отношения с Китаем.
Администрация Бийи неоднократно была на слуху из-за высокого уровня коррупции, а многие, особенно выходцы из бывшего английского Камеруна, обвиняют его в диктатуре. В рейтинге журнала Parade за 2009 год он занимает 19-ю позицию в списке наихудших диктаторов мира.
В июле 2023 года Бийя возглавил делегацию Камеруна на саммите Россия-Африка и встретился с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения дипломатических связей с РФ.
Учитывая почтенный возраст, вопросы здоровья все больше беспокоят окружение президента. В прошлом году он отсутствовал в публичном пространстве 42 дня, что породило немало слухов о его состоянии.
Тогда на все вопросы в администрации главы государства заявили, что с ним все хорошо, и запретили публично обсуждать тему его здоровья по соображениям национальной безопасности.
С 2019 года он является старейшим действующим главой государства в мире.
Ранее Фокус писал, что Кремль обманом вербует на войну выходцев из Африки, в том числе граждан Камеруна.
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