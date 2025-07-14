Самый старый президент в мире снова будет баллотироваться: о ком речь

Поль Бийя, 92-летний президент Камеруна, намерен баллотироваться на восьмой срок на выборах главы государства, которые состоятся уже этой осенью.

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Политик, который правит страной уже 43 года, не собирается уходить на покой, о чем заявил накануне, сообщает издание TRT Global.

"Я баллотируюсь на президентских выборах 12 октября 2025 года. Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьезным вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Вместе мы справимся с любыми вызовами. Лучшее еще впереди", – написал он на платформе X на французском и английском языках.

Бийя уже был фактическим кандидатом от Народно-демократического движения Камеруна (КДДК), лидером которого он является. Однако, учитывая его возраст, здоровье президента и его способность управлять страной стали предметом споров.

Если он выиграет выборы, то будет править Камеруном до 99 лет. В стране нет ограничения по количеству президентских сроков для одного человека после отмены соответствующего закона в 2008 году, и теперь Бийя может баллотироваться столько, сколько посчитает возможным, исходя из состояния своего здоровья.

Поль Бийя при власти уже 43 года Фото: Getty

В последние месяцы несколько его давних сторонников, по всей видимости, дистанцировались от него, а за последние недели из лагеря Бийи произошло два громких перехода.

Министр занятости Исса Чирома Бакари ушел в отставку из правительства в июне, чтобы баллотироваться на выборах от своего Фронта национального спасения Камеруна (ФНСК).

А бывший премьер-министр Белло Буба Майгари, союзник Бийи на протяжении почти 30 лет, заявил, что баллотируется от Национального союза за демократию и прогресс (НСДП).

Партии Чиромы и Майгари были давними союзниками КПДМ Бийи, которая находится у власти с момента обретения независимости в 1960 году.

Также в борьбе за пост президента участвуют Морис Камто, занявший второе место на президентских выборах 2018 года и являющийся самым ярым критиком Бийи, и видный оппозиционер Кабрал Либии из Камерунской партии национального примирения (КПНП).

Кандидаты должны объявить о своем намерении баллотироваться до 21 июля.

Кто такой Поль Бийя

Поль Бийя пришел к власти в ноябре 1982 года и с тех пор является бессменным президентом страны.

Он является строго профранцузским политиком, но это не мешает ему развивать экономические отношения с Китаем.

Администрация Бийи неоднократно была на слуху из-за высокого уровня коррупции, а многие, особенно выходцы из бывшего английского Камеруна, обвиняют его в диктатуре. В рейтинге журнала Parade за 2009 год он занимает 19-ю позицию в списке наихудших диктаторов мира.

В июле 2023 года Бийя возглавил делегацию Камеруна на саммите Россия-Африка и встретился с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения дипломатических связей с РФ.

Учитывая почтенный возраст, вопросы здоровья все больше беспокоят окружение президента. В прошлом году он отсутствовал в публичном пространстве 42 дня, что породило немало слухов о его состоянии.

Тогда на все вопросы в администрации главы государства заявили, что с ним все хорошо, и запретили публично обсуждать тему его здоровья по соображениям национальной безопасности.

С 2019 года он является старейшим действующим главой государства в мире.

Ранее Фокус писал, что Кремль обманом вербует на войну выходцев из Африки, в том числе граждан Камеруна.

Мы также рассказывали, что ВСУ взяли в плен двух камерунцев.