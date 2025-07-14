Найстаріший президент у світі знову балотуватиметься: про кого йдеться

Поль Бія, 92-річний президент Камеруну, має намір балотуватися на восьмий термін на виборах глави держави, які відбудуться вже цієї осені.

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Політик, який править країною вже 43 роки, не збирається йти на спокій, про що заявив напередодні, повідомляє видання TRT Global.

"Я балотуюся на президентських виборах 12 жовтня 2025 року. Будьте впевнені, що моя рішучість служити вам співмірна серйозним викликам, з якими ми стикаємося. Разом ми впораємося з будь-якими викликами. Найкраще ще попереду", — написав він на платформі X французькою та англійською мовами.

Бія вже був фактичним кандидатом від Народно-демократичного руху Камеруну (КДДК), лідером якого він є. Однак, з огляду на його вік, здоров'я президента та його здатність керувати країною стали предметом суперечок.

Якщо він виграє вибори, то правитиме Камеруном до 99 років. У країні немає обмеження щодо кількості президентських термінів для однієї людини після скасування відповідного закону 2008 року, і тепер Бія може балотуватися стільки, скільки вважатиме можливим, виходячи зі стану свого здоров'я.

Поль Бія при владі вже 43 роки Фото: Getty

Останніми місяцями кілька його давніх прихильників, очевидно, дистанціювалися від нього, а протягом останніх тижнів із табору Бії відбулося два гучні переходи.

Міністр зайнятості Ісса Чірома Бакарі пішов у відставку з уряду в червні, щоб балотуватися на виборах від свого Фронту національного порятунку Камеруну (ФНСК).

А колишній прем'єр-міністр Белло Буба Майгарі, союзник Бії протягом майже 30 років, заявив, що балотується від Національного союзу за демократію і прогрес (НСДП).

Партії Чіроми і Майгарі були давніми союзниками КПДМ Бійї, яка перебуває при владі з моменту здобуття незалежності в 1960 році.

Також у боротьбі за посаду президента беруть участь Моріс Камто, який посів друге місце на президентських виборах 2018 року і є найзатятішим критиком Бії, і видатний опозиціонер Кабрал Лібії з Камерунської партії національного примирення (КПНП).

Кандидати мають оголосити про свій намір балотуватися до 21 липня.

Хто такий Поль Бія

Поль Бія прийшов до влади в листопаді 1982 року і відтоді є беззмінним президентом країни.

Він є суворо профранцузьким політиком, але це не заважає йому розвивати економічні відносини з Китаєм.

Адміністрація Бії неодноразово була на слуху через високий рівень корупції, а багато хто, особливо вихідці з колишнього англійського Камеруну, звинувачують його в диктатурі. У рейтингу журналу Parade за 2009 рік він посідає 19-ту позицію в списку найгірших диктаторів світу.

У липні 2023 року Бія очолив делегацію Камеруну на саміті Росія-Африка і зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним для обговорення дипломатичних зв'язків із РФ.

З огляду на поважний вік, питання здоров'я дедалі більше турбують оточення президента. Минулого року він був відсутній у публічному просторі 42 дні, що породило чимало чуток про його стан.

Тоді на всі запитання в адміністрації глави держави заявили, що з ним усе добре, і заборонили публічно обговорювати тему його здоров'я з міркувань національної безпеки.

З 2019 року він є найстарішим чинним главою держави у світі.

Раніше Фокус писав, що Кремль обманом вербує на війну вихідців з Африки, зокрема громадян Камеруну.

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