Сорвали с руки часы за €200 тысяч: в Италии на острове Капри ограбили британского лорда (фото)

В итальянском курортном острове Капри ограбили члена британской Палаты лордов, 65-летнего Ара Дарзи. Мужчина лишился дорогих часов модели Richard Mille RM 07.

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Ворам удалось сорвать с руки британского лорда дорогие часы. О необычной истории сообщила итальянская газета Il Mattino.

Двое мужчин заметили у лорда часы на руке, выбрали момент и сорвали их, после чего скрылись. Речь идет о модели Richard Mille RM 07, рыночная цена которой стартует от 200 тысяч евро.

Модель Richard Mille стоит от 200 тысяч евро

Ограбление произошло на популярной торговой улице, когда Дарзи вышел на берег с яхты, где отдыхал с друзьями. Полицейские заметили, что нападавшие попали на камеры видеонаблюдения.

После кражи очевидцы видели, как они бежали по узким улочкам острова, а позже — уплыли на моторной лодке.

Грабители бежали по узким улочкам острова и скрылись на лодке

Мэр Капри Паоло Фалько заявил о спланированном заранее ограблении. По его словам, такое нападение — редкость для острова. Мэр обещает усилить меры безопасности.

"Это возмутительный случай, каких не было уже много лет", — добавил Фалько.

Сообщается, что лорд Дарзи не пострадал. Он является известным хирургом и специализировался на малоинвазивной и роботизированной хирургии. В 2007 году Дарзи получил титул барона и стал министром здравоохранения Великобритании.

Дарзи родился в Багдаде, столице Ирака, в семье армянской пары беженцев, которые спасались от геноцида Османской империи в 1915 году. Семья Дарзи были родом из Эрзурума, этот город сейчас расположен на территории Турции.

Напомним, в Мексике грабители украли 33 тонны золотого и серебряного концентрата на одной из автомагистралей. Цена груза составила миллионы долларов.

Фокус также писал об ограблении резиденции актера Брэда Питта в районе Лос-Фелиз. Трое воров проникли в помещение, а звезда кино в это время был за границей.