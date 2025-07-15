Сорвали с руки часы за €200 тысяч: в Италии на острове Капри ограбили британского лорда (фото)
В итальянском курортном острове Капри ограбили члена британской Палаты лордов, 65-летнего Ара Дарзи. Мужчина лишился дорогих часов модели Richard Mille RM 07.
Ворам удалось сорвать с руки британского лорда дорогие часы. О необычной истории сообщила итальянская газета Il Mattino.
Двое мужчин заметили у лорда часы на руке, выбрали момент и сорвали их, после чего скрылись. Речь идет о модели Richard Mille RM 07, рыночная цена которой стартует от 200 тысяч евро.
Ограбление произошло на популярной торговой улице, когда Дарзи вышел на берег с яхты, где отдыхал с друзьями. Полицейские заметили, что нападавшие попали на камеры видеонаблюдения.
После кражи очевидцы видели, как они бежали по узким улочкам острова, а позже — уплыли на моторной лодке.
Мэр Капри Паоло Фалько заявил о спланированном заранее ограблении. По его словам, такое нападение — редкость для острова. Мэр обещает усилить меры безопасности.
"Это возмутительный случай, каких не было уже много лет", — добавил Фалько.
Сообщается, что лорд Дарзи не пострадал. Он является известным хирургом и специализировался на малоинвазивной и роботизированной хирургии. В 2007 году Дарзи получил титул барона и стал министром здравоохранения Великобритании.
Дарзи родился в Багдаде, столице Ирака, в семье армянской пары беженцев, которые спасались от геноцида Османской империи в 1915 году. Семья Дарзи были родом из Эрзурума, этот город сейчас расположен на территории Турции.
Напомним, в Мексике грабители украли 33 тонны золотого и серебряного концентрата на одной из автомагистралей. Цена груза составила миллионы долларов.
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