Зірвали з руки годинник за €200 тисяч: в Італії на острові Капрі пограбували британського лорда (фото)

В італійському курортному острові Капрі пограбували члена британської Палати лордів, 65-річного Ара Дарзі. Чоловік втратив дорогий годинник моделі Richard Mille RM 07.

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Злодіям вдалося зірвати з руки британського лорда дорогий годинник. Про незвичайну історію повідомила італійська газета Il Mattino.

Двоє чоловіків помітили у лорда годинник на руці, вибрали момент і зірвали його, після чого втекли. Йдеться про модель Richard Mille RM 07, ринкова ціна якої стартує від 200 тисяч євро.

Модель Richard Mille коштує від 200 тисяч євро

Пограбування сталося на популярній торговельній вулиці, коли Дарзі вийшов на берег із яхти, де відпочивав із друзями. Поліцейські помітили, що нападники потрапили на камери відеоспостереження.

Після крадіжки очевидці бачили, як вони бігли вузькими вуличками острова, а пізніше — попливли на моторному човні.

Грабіжники втекли вузькими вуличками острова і зникли на човні

Мер Капрі Паоло Фалько заявив про сплановане заздалегідь пограбування. За його словами, такий напад — рідкість для острова. Мер обіцяє посилити заходи безпеки.

"Це обурливий випадок, яких не було вже багато років", — додав Фалько.

Повідомляється, що лорд Дарзі не постраждав. Він є відомим хірургом і спеціалізувався на малоінвазивній та роботизованій хірургії. У 2007 році Дарзі отримав титул барона і став міністром охорони здоров'я Великої Британії.

Дарзі народився в Багдаді, столиці Іраку, в сім'ї вірменської пари біженців, які рятувалися від геноциду Османської імперії 1915 року. Сім'я Дарзі були родом з Ерзурума, це місто зараз розташоване на території Туреччини.

Нагадаємо, в Мексиці грабіжники вкрали 33 тонни золотого і срібного концентрату на одній з автомагістралей. Ціна вантажу становила мільйони доларів.

Фокус також писав про пограбування резиденції актора Бреда Пітта в районі Лос-Феліз. Троє злодіїв проникли в приміщення, а зірка кіно в цей час був за кордоном.