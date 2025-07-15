Самый старый марафонец в мире погиб под колесами авто: ему было 114

Фауджа Сингх из Индии, известный как самый возрастной марафонец планеты, погиб накануне в деревне Биас в северо-западном штате Пенджаб.

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114-летний мужчина переходил дорогу, когда его сбил неизвестный автомобиль, сообщает CNN.

Пожилого мужчину доставили в больницу Шриманн в округе Джаландхар, где он скончался от травм головы и ребер, сообщил старший суперинтендант полиции округа Джаландхар Харвиндер Сингх Вирк.

Водитель скрылся с места наезда, и его поисками сейчас занимаются правоохранители, изучая видео с камер наблюдения и опрашивая свидетеля.

Сингх родился в сельской местности Индии в 1911 году, а затем переехал в Лондон. Бегом он начал заниматься в 89 лет, после смерти жены и сына.

Индиец пробежал свой первый марафон всего через пару месяцев тренировок, а три года спустя установил личный рекорд — пять часов 40 минут — на Торонтском марафоне Waterfront Marathon 2003 года.

В 2011 году Сингх вернулся в Торонто, где стал первым в истории столетним человеком, пробежавшим марафон за восемь часов 11 минут и шесть секунд.

Рекорд, правда, так и не попал в Книгу Гиннесса — у Сингха не было официального свидетельства о рождении.

Он получил прозвище "Торнадо в тюрбане". Всего мужчина пробежал девять 42-километровых забегов.

"Бег проявил ко мне доброту и вернул меня к жизни, заставив забыть все мои травмы и горести", — сказал он в интервью CNN в возрасте 102 лет.

Его последний забег состоялся в Гонконге, на 10-километровой трассе, в 2013 году, через год после того, как он нес факел на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Клуб бегунов Sikhs In The City из Лондона, где Сингх долгое время тренировался, подтвердил печальную новость. Хармандер Сингх, тренер Фауджи, пообещал удвоить усилия по сбору средств на строительство клуба погибшего бегуна на трассе в Илфорде, где он тренировался.

На смерть марафонца отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он возглавил общенациональные траурные мероприятия, назвав Сингха "исключительным спортсменом с невероятной целеустремленностью".

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