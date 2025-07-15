Найстаріший марафонець у світі загинув під колесами авто: йому було 114

Фауджа Сінгх з Індії, відомий як найстарший марафонець планети, загинув напередодні в селі Біас у північно-західному штаті Пенджаб.

Related video

114-річний чоловік переходив дорогу, коли його збив невідомий автомобіль, повідомляє CNN.

Літнього чоловіка доправили в лікарню Шріманн в окрузі Джаландхар, де він помер від травм голови і ребер, повідомив старший суперінтендант поліції округу Джаландхар Харвіндер Сінгх Вірк.

Водій зник із місця наїзду, і його пошуками зараз займаються правоохоронці, вивчаючи відео з камер спостереження та опитуючи свідка.

Сінгх народився в сільській місцевості Індії 1911 року, а потім переїхав до Лондона. Бігом він почав займатися у 89 років, після смерті дружини і сина.

Індієць пробіг свій перший марафон всього за кілька місяців тренувань, а три роки потому встановив особистий рекорд — п'ять годин 40 хвилин — на Торонтському марафоні Waterfront Marathon 2003 року.

У 2011 році Сінгх повернувся в Торонто, де став першою в історії столітньою людиною, яка пробігла марафон за вісім годин 11 хвилин і шість секунд.

Рекорд, щоправда, так і не потрапив до Книги Гіннесса — у Сінгха не було офіційного свідоцтва про народження.

Він отримав прізвисько "Торнадо в тюрбані". Загалом чоловік пробіг дев'ять 42-кілометрових забігів.

"Біг виявив до мене доброту і повернув мене до життя, змусивши забути всі мої травми і прикрощі", — сказав він в інтерв'ю CNN у віці 102 років.

Його останній забіг відбувся в Гонконзі, на 10-кілометровій трасі, у 2013 році, через рік після того, як він ніс факел на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Клуб бігунів Sikhs In The City з Лондона, де Сінгх довгий час тренувався, підтвердив сумну новину. Хармандер Сінгх, тренер Фауджі, пообіцяв подвоїти зусилля зі збору коштів на будівництво клубу загиблого бігуна на трасі в Ілфорді, де він тренувався.

На смерть марафонця відреагував прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він очолив загальнонаціональні жалобні заходи, назвавши Сінгха "винятковим спортсменом із неймовірною цілеспрямованістю".

Раніше Фокус писав, що Полья Бійя, найстаріший президент на планеті, знову балотуватиметься на головний пост Камеруну.

Ми також розповідали, що новий найстаріший чоловік планети поділився секретом довголіття.