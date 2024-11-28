Новий найстаріший чоловік планети поділився секретом довголіття: скільки йому років (фото)

Нині Жоао Маріньо Нето є останньою живою людиною на Землі, яка народилася 1912 року. Чоловік вирішив поділитися секретами свого довголіття.

Після смерті Джона Тіннісвуда з Великої Британії у віці 112 років титул найстарішого чоловіка на планеті перейшов до бразильця Жоао Маріньо Нето. За даними компанії LongeviQuest, на 28 листопада Жоао виповнилося 112 років і 54 дні.

Жоао Маріньо Нето народився 5 жовтня 1912 року в Марангуапе, штат Сеара, Бразилія. Наразі він є останньою живою людиною на Землі, яка народилася 1912 року.

Син фермерів, Жоао з раннього дитинства допомагав своїй сім'ї в господарстві, доглядаючи за худобою і збираючи врожай. У дорослому віці він продовжив займатися сільським господарством на землях, які дісталися йому у спадок, вирощуючи кукурудзу, боби, а також розводячи тварин.

Жоао Маріньо Нето народився 5 жовтня 1912 року Фото: LongeviQuest

Жоао був одружений з Жозефою Албану душ Сантуш, з якою у нього народилося четверо дітей. Пізніше від іншої партнерки, Антонії Родрігес Моура, у нього з'явилося ще троє дітей. Загалом у Жоао шестеро живих дітей, 22 онуки, 15 правнуків і три праправнуки.

Попри труднощі, як-от сильні посухи, Жоао наполегливо працював, забезпечивши фінансову стабільність своєї сім'ї та накопичивши значні активи, включно із землею та нерухомістю. Він вважає секретом свого довголіття оточення хорошими людьми й близькими.

"Ми вітаємо Жоао і його сім'ю з цим дивовижним досягненням. Його життя надихає людей по всьому світу", — заявив представник LongeviQuest.

Раніше цього року Жоао став найстарішим чоловіком у Латинській Америці Фото: LongeviQuest

Раніше цього року Жоао став найстарішим чоловіком у Латинській Америці після смерті 114-річного венесуельця Хуана Вісенте Переса.

Світовий рекорд довголіття серед нині живих належить японці Томіко Ітоока, якій 116 років. Вона була офіційно визнана Книгою рекордів Гіннесса найстаршою жінкою і людиною у світі.

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