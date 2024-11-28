Новый самый старый мужчина планеты поделился секретом долголетия: сколько ему лет (фото)

В настоящее время Жоао Мариньо Нето является последним живым человеком на Земле, родившимся в 1912 году. Мужчина решил поделиться секретами своего долголетия.

После кончины Джона Тиннисвуда из Великобритании в возрасте 112 лет титул самого старого мужчины на планете перешел к бразильцу Жоао Мариньо Нето. По данным компании LongeviQuest, на 28 ноября Жоао исполнилось 112 лет и 54 дня.

Жоао Мариньо Нето родился 5 октября 1912 года в Марангуапе, штат Сеара, Бразилия. В настоящее время он является последним живым человеком на Земле, родившимся в 1912 году.

Сын фермеров, Жоао с раннего детства помогал своей семье в хозяйстве, ухаживая за скотом и собирая урожай. Во взрослом возрасте он продолжил заниматься сельским хозяйством на землях, которые достались ему в наследство, выращивая кукурузу, бобы, а также разводя животных.

Жоао Мариньо Нето родился 5 октября 1912 года Фото: LongeviQuest

Жоао был женат на Жозефе Албану душ Сантуш, с которой у него родилось четверо детей. Позже от другой партнерши, Антонии Родригес Моура, у него появилось еще трое детей. В общей сложности у Жоао шестеро живых детей, 22 внука, 15 правнуков и три праправнука.

Несмотря на трудности, такие как сильные засухи, Жоао упорно трудился, обеспечив финансовую стабильность своей семьи и накопив значительные активы, включая землю и недвижимость. Он считает секретом своего долголетия окружение хорошими людьми и близкими.

"Мы поздравляем Жоао и его семью с этим удивительным достижением. Его жизнь вдохновляет людей по всему миру", — заявил представитель LongeviQuest.

Ранее в этом году Жоао стал самым старым мужчиной в Латинской Америке Фото: LongeviQuest

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