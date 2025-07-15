Украинские школьники в Испании: выпускаются с испанским акцентом и тремя языками в душе (видео)

Выпускники субботней украинской школы в Мадриде, которые переехали из-за войны, сняли популярное видео, где уже заметен испанский акцент в их речи. Выезд учеников за границу после 11 класса существует, но не является массовым.

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В сети распространилось видео с выпускного украинских детей, которые из-за полномасштабного вторжения России переехали в Испанию и закончили там обучение в субботней украинской школе. В ролике школьники выполнили тренд "Скажи непопулярную фразу и беги".

Судя по записи, молодежь уже настолько адаптировалась к новой среде, что их украинскую речь порой трудно разобрать из-за заметного испанского акцента.

Видео с выпускного украинских детей в Испании

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовий сообщил, что выезд украинских учеников за границу после окончания 11 класса действительно имеет место, однако это не массовое явление. В то же время, в 2024 году количество украинцев, которые уехали за границу и не вернулись, увеличилось в 3,3 раза.

Обучение в Испании на украинском языке

В Испании обучение на украинском языке в государственных школах не является общепринятой практикой. Украинские дети, которые учатся в школах, обычно получают образование на испанском языке, как и другие ученики. Однако, существуют украинские субботние школы и другие образовательные инициативы, которые предоставляют возможность изучать украинский язык, литературу и историю.

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