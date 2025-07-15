Українські школярі в Іспанії: випускаються з іспанським акцентом і трьома мовами в душі (відео)

Випускники суботньої української школи в Мадриді, які переїхали через війну, зняли популярне відео, де вже помітний іспанський акцент у їхній мові. Виїзд учнів за кордон після 11 класу існує, але не є масовим.

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У мережі поширилося відео з випускного українських дітей, які через повномасштабне вторгнення Росії переїхали до Іспанії та закінчили там навчання в суботній українській школі. У ролику школярі виконали тренд "Скажи непопулярну фразу і біжи".

Судячи з запису, молодь вже настільки адаптувалася до нового середовища, що їхню українську мову часом важко розібрати через помітний іспанський акцент.

Відео з випускного українських дітей в Іспанії

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що виїзд українських учнів за кордон після закінчення 11 класу дійсно має місце, однак це не масове явище. Водночас у 2024 році кількість українців, які поїхали за кордон і не повернулися, збільшилася у 3,3 рази.

Навчання в Іспанії українською мовою

В Іспанії навчання українською мовою в державних школах не є загальноприйнятою практикою. Українські діти, які навчаються в школах, зазвичай здобувають освіту іспанською мовою, як і інші учні. Проте, існують українські суботні школи та інші освітні ініціативи, які надають можливість вивчати українську мову, літературу та історію.

Як повідомляв Фокус, жінка поїхала до Іспанії працювати нянею й закохалась у сина свого роботодавця.

Цього року Іспанія посилила правила і штрафи для туристів.