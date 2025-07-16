Имел лук и стрелы: возле здания Когресса США в Вашингтоне задержали мужчину с оружием

В Вашингтоне возле здания Конгресса США (Капитолий) задержали мужчину, у которого в автомобиле были лук и стрелы.

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Мужчина также признался, что у него в машине было оружие, пишет USA Today.

Сначала внимание офицеров привлек необычный автомобиль, припаркованный на Пенсильвания Авеню, к крыше которого был пристегнут трехколесный велосипед.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Капитолия, присмотревшись ближе, офицеры полиции увидели лук со стрелами и пустую кобуру от пистолета на видном месте.

Владельца автомобиля нашли неподалеку от северной баррикады Капитолия и задержали.

Авторы материала напомнили, что в 2024 году полиция Капитолия расследовала 9 474 заявления и прямые угрозы в адрес членов Конгресса, включая их семьи и персонал.

Напомним, в мае Дональд Трамп после общения с журналистами потерялся в Капитолии.

Фокус также писал о том, что "шаман", наказанный за штурм Капитолия, получил помилование от Трампа.