Мав лук та стріли: біля будівлі Когресу США у Вашингтоні затримали чоловіка зі зброєю

У Вашингтоні біля будівлі Конгресу США (Капітолій) затримали чоловіка, у якого в автомобілі були лук та стріли.

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Чоловік також зізнався, що у нього в машині була зброя, пише USA Today.

Спочатку увагу офіцерів привернув незвичайний автомобіль, припаркований на Пенсильванія Авеню, до даху якого був пристебнутий триколісний велосипед.

Як повідомив журналістам прессекретар Капітолію, придивившись ближче, офіцери поліції побачили лук зі стрілами і порожню кобуру від пістолета на видноті.

Власника автомобіля знайшли неподалік від північної барикади Капітолію і затримали.

Автори матеріалу нагадали, що у 2024 році поліція Капітолію розслідувала 9 474 заяви та прямі погрози на адресу членів Конгресу, включаючи їхні сім'ї та персонал.

Нагадаємо, у травні Дональд Трамп після спілкування з журналістами загубився у Капітолії.

Фокус також писав про те, що "шаман", покараний за штурм Капітолію, отримав помилування від Трампа.