"Дебил. Случай из практики": в Польше изымают из магазинов книгу о Дуде с необычным названием

Книгу об Анджее Дуде под названием "Дебил. Случай из практики" изымают из продаж. В Польше нельзя оскорблять президента.

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Книгу о Дуде издали в мае текущего года в Институте управления информацией, главой которого является журналист и YouTube-блогер Ян Пиньский. Об этом пишет польское издание Wirtualne Media.

На ее обложке размещена фотография Анджея Дуды. Название книги сочетается с высказываниями писателя Якуба Жульчика, который в соцсетях часто называл президента страны дебилом.

Книгу о президенте Польше Анджее Дуде продавала торговая сеть Empik

Торговая сеть Empik, где продавали книгу, начала проверку по поводу возможного нарушения статьи 135(2) Уголовного кодекса Польши. За публичные оскорбления президента страны можно получить до трех лет лишения свободы.

Менеджер по коммуникациям сети сказала, что книгу не будут продавать, пока не завершатся все проверки. По ее утверждению, сеть не вмешивается в идеологический аспект продаваемых книг, если не нарушается закон.

О чем книга об Анджее Дуде?

В описании книги, среди прочего, говорится следующее: "Был ли прав писатель Якуб Жульчик, назвав Анджея Дуду идиотом? Уходящий президент — это мем, мистер Бин польской политики. Он дважды поддался телефонным провокациям российских пранкеров".

Также автор утверждает, что Дуде достаточно было фотографии красивой женщины на аватаре в соцсети, чтобы начать с ней флиртовать. Но несмотря на все это, Дуда считает себя выдающимся человеком.

"Он принимает позы [лидер Национальной фашистской партии Италии] Бенито Муссолини, но может преклонить колени перед сирийским мистиком. Доктор психологических наук Александра Сарна приглашает вас в уникальное прощальное путешествие с дебилом", — отмечается в книге.

Провокационная книга о президенте Польши: что думает автор?

Яна Пиньского спросили, не смущает ли его слово "дебил" в названии книги о главе государства.

"А нормально ли, когда Дуда говорит, что в Польше давно никого не вешали за государственную измену?" — спросил он в ответ.

Пиньский сказал, что в настоящее время удалось продать 6 000 печатных экземпляров книги и несколько сотен аудиоверсий. Издатель книги считает, что в Западной Европе законодательство по этому вопросу гораздо либеральнее.

"Имеется решение Европейского суда по правам человека о недопустимости обвинительного приговора за высказывание "отвали, идиот" в адрес президента Франции", — добавил он.

Напомним, Дуда недавно рассказывал о беседах с Владимиром Зеленским на исторические темы. По его словам, украинский президент говорил ему, что "никогда раньше не слышал об убийствах поляков на западе Украины".

Анджей Дуда ранее грозил Украине и ее западным союзникам закрыть аэропорт в Жешуве, по которому доставляется военная помощь Киеву.