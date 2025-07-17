"Дебіл. Випадок із практики": у Польщі вилучають із магазинів книжку про Дуду з незвичною назвою

Книгу про Анджея Дуду під назвою "Дебіл. Випадок із практики" вилучають із продажу. У Польщі не можна ображати президента.

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Книгу про Дуду видали в травні поточного року в Інституті управління інформацією, главою якого є журналіст і YouTube-блогер Ян Піньський. Про це пише польське видання Wirtualne Media.

На її обкладинці розміщена фотографія Анджея Дуди. Назва книги поєднується з висловлюваннями письменника Якуба Жульчика, який у соцмережах часто називав президента країни дебілом.

Книгу про президента Польщі Анджея Дуду продавала торговельна мережа Empik

Торгова мережа Empik, де продавали книжку, почала перевірку щодо можливого порушення статті 135(2) Кримінального кодексу Польщі. За публічні образи президента країни можна отримати до трьох років позбавлення волі.

Менеджер з комунікацій мережі сказала, що книжку не продаватимуть, поки не завершаться всі перевірки. За її твердженням, мережа не втручається в ідеологічний аспект книжок, які продаються, якщо не порушується закон.

Про що книга про Анджея Дуду?

В описі книги, серед іншого, йдеться про таке: "Чи мав рацію письменник Якуб Жульчик, назвавши Анджея Дуду ідіотом? Президент, що йде, — це мем, містер Бін польської політики. Він двічі піддався телефонним провокаціям російських пранкерів".

Також автор стверджує, що Дуді достатньо було фотографії красивої жінки на аватарі в соцмережі, щоб почати з нею фліртувати. Але попри все це, Дуда вважає себе видатною людиною.

"Він приймає пози [лідер Національної фашистської партії Італії] Беніто Муссоліні, але може схилити коліна перед сирійським містиком. Докторка психологічних наук Александра Сарна запрошує вас в унікальну прощальну подорож із дебілом", — наголошується в книзі.

Провокаційна книга про президента Польщі: що думає авторка?

Яна Піньського запитали, чи не бентежить його слово "дебіл" у назві книги про главу держави.

"А чи нормально, коли Дуда каже, що в Польщі давно нікого не вішали за державну зраду?" — запитав він у відповідь.

Піньський сказав, що наразі вдалося продати 6 000 друкованих примірників книги і кілька сотень аудіоверсій. Видавець книги вважає, що в Західній Європі законодавство з цього питання набагато ліберальніше.

"Є рішення Європейського суду з прав людини про неприпустимість обвинувального вироку за висловлювання "відвали, ідіот" на адресу президента Франції", — додав він.

Нагадаємо, Дуда нещодавно розповідав про бесіди з Володимиром Зеленським на історичні теми. За його словами, український президент говорив йому, що "ніколи раніше не чув про вбивства поляків на заході України".

Анджей Дуда раніше погрожував Україні та її західним союзникам закрити аеропорт у Жешуві, яким доставляють військову допомогу Києву.