"Оккупация" истории: Путин присвоил звания Героя РФ украинцу, который водрузил знамя над Рейхстагом

Алексей Берест, в отличие от Мелитона Кантарии и Михаила Егорова, которые под его командованием непосредственно установили знамя над Рейхстагом, не получил звание Героя Советского Союза. И отсидел срок в лагере под Пермью. Звание Героя Украины он получил посмертно еще 20 лет назад.

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Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, руководившему установкой Знамени Победы над Рейхстагом. Звание присвоено "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны". Об этом сообщает ТАСС.

В 1999 году Минобороны России обратилось в комиссию по госнаградам при президенте с просьбой рассмотреть возможность присвоения Бересту звание Героя России, однако через четыре года комиссия отказала в ходатайстве. Отказ объяснили тем, что заслуги Береста уже были отмечены орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени.

В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко посмертно присвоил Бересту (он родился в 1921 году в Харьковской губернии Украинской ССР) звание Героя Украины.

Кто такой Алексей Берест

Алексей Берест, или Олекса Берест, родился в семье бондаря в селе Горяйстовка (сейчас Сумская область) в 1921 году 9 мая. Он был одиннадцатым ребенком, всего в семье было 16 детей. В Голодомор дети остались сиротами, выжило всего восемь из 16.

Алексей Берест окончил курсы трактористов в 1937 году, в октябре 1939 года пошел добровольцем в Красную Армию, в составе 2-го полка связи Ленинградского округа воевал в Зимней войне финского народа против Советского Союза 1939-1940 гг., где получил благодарность от командования за то, что спас жизнь своего отряда.

Алексей Берест выжил в Голодомор, когда умерла половина его семьи Фото: Wikipedia

Во Второй мировой он воевал с 22 июня 1941 года, будучи связистом, потом стал командиром отряда. По мнению командования, парторг отдельной роты обладал незаурядными организаторскими и комиссарскими способностями, поэтому украинца отправили на учебу в Ленинградское военно-политическое училище, которое находилось в Шуе. Несмотря на то, что старший сержант имел образование только в шесть классов, его зачислили на второй курс.

В декабре 1943 – сентябре 1944 г. продолжалось обучение, а затем младшего лейтенанта направили служить заместителем из политчасти комбата первого батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. В подразделении под командованием капитана Степана Неустроева (1922-1998) они прошли Польшу, переправились через Одер и оказались в Берлине.

Далее советская история умалчивала о том, что Знамя Победы над Рейхстагом подняли сержант Михаил Егоров (1923-1975) и младший сержант Мелитон Кантария (1920-1993) под руководством Алексея Береста. Также не рассказывалось, что Знамен Победы было девять и не все они оказались на Рейхстаге. Например, один из отрядов пришел в нужное место только потому что снял карту со стены трамвайного депо Берлина.

Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария Фото: Wikipedia

"Каждой из девяти дивизий 3-й ударной армии, бравшей с боями центр Берлина, выдали по именному знамени с индивидуальным номером на древке. Командование решило: дивизия, которая первой прорвется к рейхстагу и захватит его, удостоится чести установить Знамя победы", — объяснил историк Виталий Горобец.

Из Вооруженных сил Алексей Прокофьевич Берест демобилизовался только в 1948 г., уволившись с должности заместителя начальника по политчасти передающего радиоцентра узла связи Черноморского флота в Севастополе. Работал бригадиром в сталелитейном цехе.

Алексей Берест с сослуживцем в Севастополе Фото: Wikipedia

В 1953 году, работая заведующим райотделом кинофикации, был обвинен в ущербе на 5,5 тысячи рублей и приговорен к тюремному заключению на срок 10 лет. По амнистии срок был сокращен вдвое. Вернувшись домой из пермских лагерей, Алексей Берест работал на заводе "Ростсельмаш" в сталелитейном цехе простым рабочим.

В 1970 году Алексей Берест трагически погиб, когда спас пятилетнюю девочку из-под колес скорого поезда "Москва-Баку".

Почему Алексею Бересту не дали Героя Советского Союза

Бытует несколько версий, почему украинцу Бересту не дали Героя Советского Союза.

Первая, и ее подтверждают свидетели, гласит, что маршал Георгий Жуков лично вычеркнул Береста из представления на присвоение этого наивысшего в СССР звания. Якобы маршала не устроило то, что Берест политрук. Тут следует сказать, что в Красной армии, как, кстати, и в Вермахте, недолюбливали политработников. Но Берест не был кадровым партработником.

Вторая версия предполагает, что Иосиф Сталин недолюбливал украинцев и хотел видеть среди тех, кто водрузил знамя над Рейхстагом только русских и грузин.

Согласно третьей версии, Алексей Берест занимался переписью ковров, картин, статуй и других ценностей, которые были в "доме Гиммлера" и затем были направлены в музеи и при раздаче трофейных часов "обделил" незнакомого офицера, который вроде бы оказался офицером из СМЕРШа. "Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам!") — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

Напомним, в Финляндии снимут фильм о "Белой смерти". Симо Хяюхя был героем Советско-финской войны и ликвидировал более 500 советских солдат за 98 дней, что сделало его самым результативным снайпером в истории.

А в марте 2025 года умер последний пилот Битвы за Британию. Джону "Пэдди" Хемингуэю было 105 лет. Он был сбит четыре раза и выжил в авиакатастрофе. Он воевал до последнего дня Второй Мировой войны.