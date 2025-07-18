"Окупація" історії: Путін присвоїв звання Героя РФ українцю, який поставив стяг над Рейхстагом

Олексій Берест, на відміну від Мелітона Кантарії та Михайла Єгорова, які під його командуванням безпосередньо встановили стяг над Рейхстагом, не отримав звання Героя Радянського Союзу. І відсидів термін у таборі під Перм'ю. Звання Героя України він отримав посмертно ще 20 років тому.

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Президент Росії Володимир Путін посмертно присвоїв звання Героя Росії Олексію Бересту, який керував встановленням Прапора Перемоги над Рейхстагом. Звання присвоєно "за мужність, відвагу і самовідданість, виявлені в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками в період Великої Вітчизняної війни". Про це повідомляє ТАСС.

У 1999 році Міноборони Росії звернулося до комісії з держнагород при президентові з проханням розглянути можливість присвоєння Бересту звання Героя Росії, проте через чотири роки комісія відмовила в клопотанні. Відмову пояснили тим, що заслуги Береста вже були відзначені орденом Червоної Зірки та орденом Вітчизняної війни I ступеня.

У 2005 році президент України Віктор Ющенко посмертно присвоїв Бересту (він народився 1921 року в Харківській губернії Української РСР) звання Героя України.

Хто такий Олексій Берест

Олексій Берест, або Олекса Берест, народився в сім'ї бондаря в селі Горяйстівка (зараз Сумська область) 1921 року 9 травня. Він був одинадцятою дитиною, загалом у родині було 16 дітей. У Голодомор діти залишилися сиротами, вижило лише восьмеро з 16.

Олексій Берест закінчив курси трактористів 1937 року, у жовтні 1939 року пішов добровольцем до Червоної Армії, у складі 2-го полку зв'язку Ленінградського округу воював у Зимовій війні фінського народу проти Радянського Союзу 1939-1940 рр., де отримав подяку від командування за те, що врятував життя свого загону.

Олексій Берест вижив у Голодомор, коли померла половина його родини Фото: Wikipedia

У Другій світовій він воював з 22 червня 1941 року, будучи зв'язківцем, потім став командиром загону. На думку командування, парторг окремої роти мав неабиякі організаторські та комісарські здібності, тож українця відправили на навчання до Ленінградського військово-політичного училища, що розташовувалося в Шуї. Попри те, що старший сержант мав освіту лише в шість класів, його зарахували на другий курс.

У грудні 1943 — вересні 1944 р. тривало навчання, а потім молодшого лейтенанта направили служити заступником з політчастини комбата першого батальйону 756-го стрілецького полку 150-ї стрілецької дивізії 1-го Білоруського фронту. У підрозділі під командуванням капітана Степана Неустроева (1922-1998) вони пройшли Польщу, переправилися через Одер і опинилися в Берліні.

Далі радянська історія замовчувала про те, що Прапор Перемоги над Рейхстагом підняли сержант Михайло Єгоров (1923-1975) і молодший сержант Мелітон Кантарія (1920-1993) під керівництвом Олексія Береста. Також не розповідалося, що Прапорів Перемоги було дев'ять і не всі вони опинилися на Рейхстазі. Наприклад, один із загонів прийшов у потрібне місце тільки тому, що зняв карту зі стіни трамвайного депо Берліна.

Олексій Берест, Михайло Єгоров і Мелітон Кантарія Фото: Wikipedia

"Кожній з дев'яти дивізій 3-ї ударної армії, що брала з боями центр Берліна, видали по іменному прапору з індивідуальним номером на держаку. Командування вирішило: дивізія, яка першою прорветься до рейхстагу і захопить його, удостоїться честі встановити Прапор перемоги", — пояснив історик Віталій Горобець.

Зі Збройних сил Олексій Прокопович Берест демобілізувався тільки 1948 року, звільнившись із посади заступника начальника з політчастини передавального радіоцентру вузла зв'язку Чорноморського флоту в Севастополі. Працював бригадиром у сталеливарному цеху.

Олексій Берест із товаришем по службі в Севастополі Фото: Wikipedia

У 1953 році, працюючи завідувачем райвідділу кінофікації, був звинувачений у збитках на 5,5 тисячі рублів і засуджений до тюремного ув'язнення на строк 10 років. За амністією термін було скорочено вдвічі. Повернувшись додому з пермських таборів, Олексій Берест працював на заводі "Ростсельмаш" у сталеливарному цеху простим робітником.

1970 року Олексій Берест трагічно загинув, коли врятував п'ятирічну дівчинку з-під коліс швидкого поїзда "Москва-Баку".

Чому Олексію Бересту не дали Героя Радянського Союзу

Існує кілька версій, чому українцеві Бересту не дали Героя Радянського Союзу.

Перша, і її підтверджують свідки, свідчить, що маршал Георгій Жуков особисто викреслив Береста з подання на присвоєння цього найвищого в СРСР звання. Нібито маршала не влаштувало те, що Берест політрук. Тут слід сказати, що в Червоній армії, як, до речі, і у Вермахті, недолюблювали політпрацівників. Але Берест не був кадровим партпрацівником.

Друга версія припускає, що Йосип Сталін недолюблював українців і хотів бачити серед тих, хто поставив прапор над Рейхстагом, тільки росіян і грузинів.

Згідно з третьою версією, Олексій Берест займався переписом килимів, картин, статуй та інших цінностей, що були в "домі Гіммлера" і потім були направлені в музеї, а під час роздачі трофейних годинників "обділив" незнайомого офіцера, який начебто виявився офіцером зі СМЕРШу. "Смерш" (скорочення від "Смерть шпигунам!") — назва низки незалежних одна від одної контррозвідувальних організацій у Радянському Союзі під час Другої світової війни.

Нагадаємо, у Фінляндії знімуть фільм про "Білу смерть". Сімо Хяюхя був героєм Радянсько-фінської війни і ліквідував понад 500 радянських солдатів за 98 днів, що зробило його найрезультативнішим снайпером в історії.

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