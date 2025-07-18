Лучше металлоискателей: как гигантские крысы помогают очищать Камбоджу от мин (фото, видео)

В Камбодже, которая считается одной из самых заминированных стран в мире после многочисленных военных конфликтов, для обнаружения мин используют африканских сумчатых крыс. Эти грызуны ищут боеприпасы получше всяких металлоискателей.

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Достигающие 45 см в длину и до 1,5 кг веса животные ловко перемещаются по минным полям, предупреждая операторов об обнаружении тротила – основного взрывчатого вещества в большинстве мин и боеприпасов, – рассказывает Associated Press.

Считается, что они особенно хорошо подходят для разминирования, поскольку их небольшой размер позволяет им ходить по минным полям, не подрывая взрывчатку.

Как работают крысы-саперы в Камбодже

"Работая с этими крысами, я всегда находила мины, и они ни разу не пропустили ни одной. Я действительно доверяю этим крысам-миноискателям", – призналась Мотт Среймом, оператор APOPO, гуманитарной некоммерческой организации со штаб-квартирой в Бельгии , которая обучает крыс и собак обнаруживать мины и туберкулез и направляет эти группы по всему миру.

Африканские сумчатые крысы легко поддаются дрессировке Фото: Getty Images

Исключительное обоняние крыс делает их бесценными для APOPO.

"Собаки и крысы лучше других животных, потому что они поддаются дрессировке. Они также дружелюбны и легко усваивают команды", — пояснил Альберто Закариас, руководитель полевых работ технических разведывательных групп собак APOPO.

Крыса-сапер за работой Фото: Getty Images

Магава и его золотая медаль

Одной из самых известных крыс-саперов является Магава. Он скончался в январе 2022 года в возрасте восьми лет, но успел стать не только местной, но и мировой легендой.

Магава родился в ноябре 2013 года в Танзании, где APOPO размещает свою оперативную штаб-квартиру и учебно-тренировочный центр. Он был отправлен в Камбоджу в 2016 году.

За пять лет своей работы Магава обнаружил более 100 мин и других взрывоопасных предметов, прежде чем уйти на пенсию в 2021-м.

В 2020 году Магава получил золотую медаль британского Народного диспансера для больных животных, которая считается высшей наградой за доблесть, присуждаемой животным.

О смерти Магавы было объявлено на следующий день после того, как трое специалистов по разминированию, работавших в другой организации, погибли в результате случайного взрыва противотанковой мины в северной провинции Камбоджи Преах-Вихеар.

Крыса-миноискатель Магава была отмечена наивысшей наградой

Земля Камбоджи сильно загрязнена после трех десятилетий конфликта. Обследование, проведенное в 2004 году Управлением по разминированию и оказанию помощи пострадавшим Камбоджи (CMAA), выявило около 4500 кв. км пострадавших территорий, охватывающих все 25 провинций и почти половину деревень Камбоджи. По состоянию на 2018 год, 1970 кв. км (760 кв. миль) оставались неразминированными.

Из-за данного обстоятельства более 57 тысяч камбоджийцев потеряли конечности за последние 35 лет.

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