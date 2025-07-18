Краще за металошукачі: як гігантські щури допомагають очищати Камбоджу від мін (фото, відео)

У Камбоджі, яка вважається однією з найбільш замінованих країн у світі після численних військових конфліктів, для виявлення мін використовують африканських сумчастих щурів. Ці гризуни шукають боєприпаси краще за всілякі металошукачі.

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Тварини, що досягають 45 см завдовжки і до 1,5 кг ваги, спритно переміщаються мінними полями, попереджаючи операторів про виявлення тротилу — основної вибухової речовини в більшості мін і боєприпасів, — розповідає Associated Press.

Вважається, що вони особливо добре підходять для розмінування, оскільки їхній невеликий розмір дає їм змогу ходити мінними полями, не підриваючи вибухівку.

Як працюють щури-сапери в Камбоджі

"Працюючи з цими щурами, я завжди знаходила міни, і вони жодного разу не пропустили жодної. Я справді довіряю цим щурам-міношукачам", — зізналася Мотт Срейм, операторка APOPO, гуманітарної некомерційної організації зі штаб-квартирою в Бельгії, яка навчає щурів і собак виявляти міни і туберкульоз і направляє ці групи по всьому світу.

Африканські сумчасті щури легко піддаються дресируванню Фото: Getty Images

Винятковий нюх щурів робить їх безцінними для APOPO.

"Собаки і щури кращі за інших тварин, тому що вони піддаються дресируванню. Вони також доброзичливі і легко засвоюють команди", — пояснив Альберто Закаріас, керівник польових робіт технічних розвідувальних груп собак APOPO.

Щур-сапер за роботою Фото: Getty Images

Магава і його золота медаль

Одним із найвідоміших щурів-саперів є Магава. Він помер у січні 2022 року у віці восьми років, але встиг стати не тільки місцевою, а й світовою легендою.

Магава народився в листопаді 2013 року в Танзанії, де APOPO розміщує свою оперативну штаб-квартиру і навчально-тренувальний центр. Його відправили до Камбоджі у 2016 році.

За п'ять років своєї роботи Магава виявив понад 100 мін та інших вибухонебезпечних предметів, перш ніж піти на пенсію 2021-го.

У 2020 році Магава отримав золоту медаль британського Народного диспансеру для хворих тварин, яку вважають найвищою нагородою за доблесть, що присуджується тваринам.

Про смерть Магави було оголошено наступного дня після того, як троє фахівців із розмінування, які працювали в іншій організації, загинули внаслідок випадкового вибуху протитанкової міни в північній провінції Камбоджі Преах-Віхеар.

Щура-міношукача Магава було відзначено найвищою нагородою

Земля Камбоджі сильно забруднена після трьох десятиліть конфлікту. Обстеження, проведене 2004 року Управлінням з розмінування та надання допомоги постраждалим Камбоджі (CMAA), виявило близько 4500 кв. км постраждалих територій, що охоплюють усі 25 провінцій і майже половину сіл Камбоджі. Станом на 2018 рік, 1970 кв. км (760 кв. миль) залишалися не розмінованими.

Через цю обставину понад 57 тисяч камбоджійців втратили кінцівки за останні 35 років.

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