"Минимализм в дипломатии": в Польше распространяют фейк о речи посла Украины о Волынской трагедии

Выступление посла Украины в Республике Польша Василия Боднара на чествовании памяти жертв Волынской трагедии спровоцировало скандал. В польском сегменте соцсетей убеждены, что речь представителя официального Киева на мероприятии была формальной и длилась всего несколько секунд, что не соответствует действительности.

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В польском Хелме 11 июля состоялись мероприятия по случаю 82-й годовщины Волынской трагедии. Сначала на церемонии выступил президент Польши Кароль Навроцкий, который передал слово представителю Украины Василию Боднару, сообщает tvn24.pl.

Последний поблагодарил за приглашение на эту "печальную, но очень нужную церемонию" и сказал, что будущее можно строить только на основе правды. Всего же его речь длилась около 10 минут, однако в сети распространился короткий "обрывок" выступления, который был обнародован телеканалом "Telewizja Republika". В частности, его опубликовал депутат консервативной партии "Право и справедливость" Томаш Зелинский.

"Спасибо. Почтим память жертв Волынской трагедии и спасибо за внимание. До свидания", — говорит в видео дипломат и отходит от микрофона.

"10-секундная речь о Волыни. Украинский посол Василий Боднар, похоже, установил новый рекорд Гиннеса по минимализму в дипломатии", – написали в сети, назвав это "наглостью" и "издевательством", призвав прекратить помощь нашей стране.

Фото: Соцсети

Украинский посол ответил на сообщения о его "короткой речи" назвав это "манипуляцией" и "неправдой".

"Речь длилась примерно 10 минут, и у СМИ есть запись", – парировал Василий Бондар.

О распространении манипулятивной информации также предупредило украинское посольство.

Напомним, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину со стратегической точки зрения, однако напомнил о Волынской трагедии как одном из факторов, где Варшава "имеет свой интерес".

Также Фокус писал, что министр образования Польши Барбара Новацкая призвала Украину срочно переписать школьные учебники по истории из-за подачи темы Волынской трагедии.