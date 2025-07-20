"Мінімалізм у дипломатії": у Польщі поширюють фейк щодо промови посла України про Волинську трагедію

Виступ посла України в Республіці Польща Василя Боднара на вшануванні пам'яті жертв Волинської трагедії спровокував скандал. У польському сегменті соцмереж переконані, що промова представника офіційного Києва на заході була формальною і тривала лише кілька секунд, що не відповідає дійсності.

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У польському Хелмі 11 липня відбулися заходи з нагоди 82-х роковин Волинської трагедії. Спочатку на церемонії виступив президент Польщі Кароль Навроцький, який передав слово представнику України Василю Боднару, повідомляє tvn24.pl.

Останній подякував за запрошення на цю "сумну, але дуже потрібну церемонію" і сказав, що майбутнє можна будувати лише на основі правди. Загалом же його промова тривала близько 10 хвилин, однак у мережі поширився короткий "уривок" виступу, що його оприлюднив телеканал "Telewizja Republika". Зокрема, його опублікував депутат консервативної партії "Право і справедливість" Томаш Зелінський.

"Дякую. Вшануємо пам'ять жертв Волинської трагедії і дякую за увагу. До побачення", — каже у відео дипломат і відходить від мікрофона.

"10-секундна промова про Волинь. Український посол Василь Боднар, схоже, встановив новий рекорд Гіннеса з мінімалізму в дипломатії", — написали в мережі, назвавши це "нахабством" і "знущанням", закликавши припинити допомогу нашій країні.

Фото: Соцсети

Український посол відповів на повідомлення про його "коротку промову" назвавши це "маніпуляцією" і "неправдою".

"Промова тривала приблизно 10 хвилин, і у ЗМІ є запис", — парирував Василь Бондар.

Про поширення маніпулятивної інформації також попередило українське посольство.

Нагадаємо, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну зі стратегічного погляду, однак нагадав про Волинську трагедію як один із чинників, де Варшава "має свій інтерес".

Також Фокус писав, що міністр освіти Польщі Барбара Новацька закликала Україну терміново переписати шкільні підручники з історії через подачу теми Волинської трагедії.