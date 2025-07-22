"Могут призвать в армию": Польша призвала своих граждан срочно покинуть территорию России

Гражданам Польши, которые находятся на территории РФ, рекомендуют как можно скорее покинуть страну, если нет объективных причин для дальнейшего пребывания — личных, семейных или профессиональных. Уехать советуют любым доступным способом — частным или коммерческим.

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Министерство иностранных дел Польши призывает своих граждан воздержаться от любых поездок в Россию из-за полномасштабной войны в Украине и признания Польши российскими властями как "недружественного государства".

"Из-за решения властей РФ закрыть Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде, возможности оказания консульской помощи значительно ограничены. В критических случаях может потребоваться обращение в отдаленные консульства в третьих странах. Нерегистрация поездки в системе Odyseusz значительно усложняет любое вмешательство польских дипломатов в кризисных ситуациях. В случае внезапного закрытия границ или обострения ситуации с безопасностью, эвакуация может быть затруднена или даже невозможна", — говорится в сообщении.

МИД также обращает внимание на отсутствие прямых авиарейсов между Польшей и Россией, ограниченные возможности путешествий, недоступность польских банковских услуг в РФ и риск произвольных задержаний или проверок мобильных телефонов со стороны местных спецслужб.

В частности, особенно уязвимыми являются граждане с двойным — польским и российским — гражданством. В России они признаются только как граждане РФ, поэтому в случае мобилизации могут быть призваны в ряды армии.

МИД подчеркивает: носите с собой паспорт и миграционную карточку, не фотографируйте объекты, связанные с государственной безопасностью — воинские части, аэропорты, полицию, админздания. Это может иметь серьезные юридические последствия.

Напомним, в Польше распространяли фейк относительно речи посла Украины Василия Боднара о Волынской трагедии. Он поблагодарил за приглашение на эту "печальную, но очень нужную церемонию" и сказал, что будущее можно строить только на основе правды. В целом же его речь длилась около 10 минут, однако в сети распространился короткий "отрывок" выступления, который обнародовал телеканал "Telewizja Republika"

Фокус также писал, что украинские беженцы в Польше в течение трех лет пребывания увеличили валовой внутренний продукт этой страны на более 320 млрд злотых (или 85 млрд долл. по сегодняшнему курсу Нацбанка).