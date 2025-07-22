"Можуть призвати до армії": Польща закликала своїх громадян терміново покинути територію Росії

Громадянам Польщі, які перебувають на території РФ, рекомендують якомога швидше залишити країну, якщо немає об’єктивних причин для подальшого перебування — особистих, сімейних або професійних. Виїхати радять будь-яким доступним способом — приватним або комерційним.

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Міністерство закордонних справ Польщі закликає своїх громадян утриматися від будь-яких поїздок до Росії через повномасштабну війну в Україні та визнання Польщі російською владою як "недружньої держави".

"Через рішення влади РФ закрити Генконсульства Польщі у Санкт-Петербурзі та Калінінграді, можливості надання консульської допомоги значно обмежені. У критичних випадках може знадобитися звернення до віддалених консульств у третіх країнах. Нереєстрація поїздки в системі Odyseusz значно ускладнює будь-яке втручання польських дипломатів у кризових ситуаціях. У випадку раптового закриття кордонів або загострення безпекової ситуації, евакуація може бути ускладнена або навіть неможлива", — йдеться у поідомленні.

МЗС також звертає увагу на відсутність прямих авіарейсів між Польщею та Росією, обмежені можливості подорожей, недоступність польських банківських послуг у РФ та ризик довільних затримань чи перевірок мобільних телефонів з боку місцевих спецслужб.

Зокрема, особливо уразливими є громадяни з подвійним — польським і російським — громадянством. У Росії вони визнаються лише як громадяни РФ, тож у разі мобілізації можуть бути призвані до лав армії.

МЗС наголошує: носіть із собою паспорт і міграційну картку, не фотографуйте об’єкти, пов’язані з державною безпекою — військові частини, аеропорти, поліцію, адмінбудівлі. Це може мати серйозні юридичні наслідки.

Нагадаємо, у Польщі поширювали фейк щодо промови посла України Василя Боднара про Волинську трагедію. Він подякував за запрошення на цю "сумну, але дуже потрібну церемонію" і сказав, що майбутнє можна будувати лише на основі правди. Загалом же його промова тривала близько 10 хвилин, однак у мережі поширився короткий "уривок" виступу, що його оприлюднив телеканал "Telewizja Republika"

Фокус також писав, що українські біженці у Польщі протягом трьох років перебування збільшили валовий внутрішній продукт цієї країни на понад 320 млрд злотих (або 85 млрд дол. по сьогоднішньому курсу Нацбанку).