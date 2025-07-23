"Помогал" беженцам: 14-летняя украинка забеременила от 73-летнего итальянца, детали скандала

В Австрии произошел вопиющий случай: 14-летняя украинка забеременела от 73-летнего итальянца. Мужчина познакомился с семьей жертвы еще в Украине и помог им выехать из страны.

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Обвиняемый познакомился с семьей жертвы в Украине и помог матери с тремя дочерьми переехать в Австрию еще летом 2022 года. Об этом сообщило австрийское агентство APA.

Мужчина жил рядом с семьей в австрийском регионе Вайнфиртель. Установлено, что он начал оказывать знаки внимания одной из дочерей. В начале 2024 года она ответила на ухаживания и согласилась "жить вместе, как пара влюбленных".

Обвинение отмечает, что "половые акты происходили практически ежедневно", когда жертве было 13 лет. После положительного результата теста на беременность девушка сначала хотела родить ребенка, но мать уговорила ее на аборт.

Позже о событиях узнал хозяин квартиры, где проживала украинская семья, и сообщил об этом в школу. После этого районная администрация получила уведомление об опасности.

"Был ей как отец": как судили итальянца

Мужчину взяли под стражу 30 декабря 2024 года, окружной суд города Корнойбург дал ему восемь лет за тяжкое сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Приговор еще не вступил в силу. Подсудимый заявляет, что он бесплоден и не мог стать отцом, но экспертиза пока не подтвердила его слова.

Издание Die Press приводит выступление председательствующего судьи. Вина подсудимого, по его утверждению, не вызывает сомнений.

Однако судья признал, что итальянец помог украинской семье обустроиться в Австрии, что стало хорошим поступком с его стороны. Мужчина считался опекуном несовершеннолетней жертвы, ему также предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Итальянец категорически отрицал обвинения в сексуальном насилии и считал себя несправедливо обвиненным. По его мнению, за обвинениями стояли финансовые интересы семьи девушки, а половые акты проходили по обоюдному согласию.

Мать потерпевшей заявила, что 73-летний мужчина был ей "как отец". Женщина не замечала актов насилия, пока не узнала о беременности дочери.

Напомним, жительница штата Флорида (США) хотела сообщить семье о беременности на групповой фотосъемке, но ее мать прервала ее ради идеального кадра.

В Австралии 20-летняя Шарлотта Саммерс забеременела и после похода к врачу через 17 часов уже родила первенца.