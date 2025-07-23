"Допомагав" біженцям: 14-річна українка завагітніла від 73-річного італійця, деталі скандалу

В Австрії стався кричущий випадок: 14-річна українка завагітніла від 73-річного італійця. Чоловік познайомився з сім'єю жертви ще в Україні та допоміг їм виїхати з країни.

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Обвинувачений познайомився із сім'єю жертви в Україні та допоміг матері з трьома доньками переїхати до Австрії ще влітку 2022 року. Про це повідомило австрійське агентство APA.

Чоловік жив поруч із сім'єю в австрійському регіоні Вайнфіртель. Встановлено, що він почав надавати знаки уваги одній із дочок. На початку 2024 року вона відповіла на залицяння і погодилася "жити разом, як пара закоханих".

Обвинувачення зазначає, що "статеві акти відбувалися практично щодня", коли жертві було 13 років. Після позитивного результату тесту на вагітність дівчина спочатку хотіла народити дитину, але мати вмовила її на аборт.

Пізніше про події дізнався господар квартири, де проживала українська сім'я, і повідомив про це в школу. Після цього районна адміністрація отримала повідомлення про небезпеку.

"Був їй як батько": як судили італійця

Чоловіка взяли під варту 30 грудня 2024 року, окружний суд міста Корнойбург дав йому вісім років за тяжке сексуальне насильство над неповнолітньою.

Вирок ще не набув чинності. Підсудний заявляє, що він безплідний і не міг стати батьком, але експертиза поки не підтвердила його слова.

Видання Die Press наводить виступ головуючого судді. Вина підсудного, за його твердженням, не викликає сумнівів.

Однак суддя визнав, що італієць допоміг українській сім'ї облаштуватися в Австрії, що стало гарним вчинком з його боку. Чоловік вважався опікуном неповнолітньої жертви, йому також висунуто обвинувачення у зловживанні повноваженнями.

Італієць категорично заперечував звинувачення в сексуальному насильстві і вважав себе несправедливо звинуваченим. На його думку, за звинуваченнями стояли фінансові інтереси сім'ї дівчини, а статеві акти відбувалися за обопільною згодою.

Мати потерпілої заявила, що 73-річний чоловік був їй "як батько". Жінка не помічала актів насильства, поки не дізналася про вагітність доньки.

Нагадаємо, мешканка штату Флорида (США) хотіла повідомити родині про вагітність на груповій фотозйомці, але її мати перервала її заради ідеального кадру.

В Австралії 20-річна Шарлотта Саммерс завагітніла і після походу до лікаря через 17 годин уже народила первістка.