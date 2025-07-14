"Шалений досвід": жінка народила через 17 годин після новини про вагітність (відео)

20-річна мешканка Австралії Шарлотта Саммерс звернулася до лікарів через збільшення ваги та постійний стрес. Але вже під час огляду виявилося, що дівчина є вагітною, а через 17 годин уже народила свого первістка.

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Пізніше австралійці пояснили, що в неї була незвична медична аномалія відома як "криптична вагітність", про яку вона розповіла у своєму відео в TikTok.

Дівчина розповідає, що все ще купувала одяг восьмого розміру та набрала трохи ваги через дворічні стосунки та стреси. Однак 6 червня звернулася до терапевта через підозру на чутливість до глютену, і тут лікар їй запропонував зробити тест на вагітність.

Результат виявився позитивним, і терапевт припустив, що Шарлотта перебуває на ранній стадії вагітності. Однак коли сім'я її бойфренда змогли влаштувати УЗД, то друга новина шокувала всіх присутніх: австралійка перебуває вже на 38 тижні.

"Я просто втратила дар мови. Схопила речі, подзвонила своєму партнеру й сказала: "Гей, нам треба їхати", — згадує вона, додавши, що під час обстеження лікарі виявили проблеми з плацентою.

Тоді Шарлотту помістили до лікарні та провели термінову стимуляцію пологів, і вже за 17 годин 21 хвилину австралійка народила свого первістка.

"Я стояла на колінах і блювала, бо не могла повірити, що це відбувається насправді. Я просто не могла це усвідомити. Навіть не знаю, як це пояснити. Це був шалений досвід", — сказала вона.

Пані Саммерс розповідає думку лікарів, що вона не змогла розпізнати вагітність через розташування плаценти на передній стінці матки, що могло приховати типові ознаки вагітності. Крім збільшення ваги, жінка продовжувала приймати протизаплідні засоби та мала, як їй здавалося, регулярні менструації протягом усієї вагітності.

Після публікації цього відео, жінку розкритикували в мережі та звинуватили в брехні. У відповідь на такі закиди, пані Саммерс надала медичні документи з лікарні Квінсленду, які підтверджують діагноз "прихована вагітність", а також записи про УЗД та пологи.

Наразі після такої несподіваної вагітності, Шарлотта каже, що насолоджується новою роллю матері. Зараз вона та її чоловік почуваються щасливими, а також активно опікуються своїм сином.

Раніше Фокус повідомляв, як пологи впливають на мозок жінок. Учені з'ясували, що цей процес буквально фізично змінює їхній мозок і перебудовує їхні пріоритети задля добробуту дітей.

Згодом стало відомо, що жінка не знала про вагітність до початку пологів. 31-річна жінка народила дитину в туалеті на заправці, а немовля вдалося врятувати.