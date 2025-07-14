"Безумный опыт": женщина родила через 17 часов после новости о беременности (видео)

20-летняя жительница Австралии Шарлотта Саммерс обратилась к врачам из-за увеличения веса и постоянного стресса. Но уже во время осмотра оказалось, что девушка беременна, а через 17 часов уже родила своего первенца.

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Позже австралийцы объяснили, что у нее была необычная медицинская аномалия известная как "криптическая беременность", о которой она рассказала в своем видео в TikTok.

Девушка рассказывает, что все еще покупала одежду восьмого размера и набрала немного веса из-за двухлетних отношений и стрессов. Однако 6 июня обратилась к терапевту из-за подозрения на чувствительность к глютену, и тут врач ей предложил сделать тест на беременность.

Результат оказался положительным, и терапевт предположил, что Шарлотта находится на ранней стадии беременности. Однако когда семья ее бойфренда смогли устроить УЗИ, то вторая новость шокировала всех присутствующих: австралийка находится уже на 38 неделе.

"Я просто потеряла дар речи. Схватила вещи, позвонила своему партнеру и сказала: "Эй, нам надо ехать"", — вспоминает она, добавив, что во время обследования врачи обнаружили проблемы с плацентой.

Тогда Шарлотту поместили в больницу и провели срочную стимуляцию родов, и уже через 17 часов 21 минуту австралийка родила своего первенца.

"Я стояла на коленях и блевала, потому что не могла поверить, что это происходит на самом деле. Я просто не могла это осознать. Даже не знаю, как это объяснить. Это был безумный опыт", — сказала она.

Госпожа Саммерс рассказывает мнение врачей, что она не смогла распознать беременность из-за расположения плаценты на передней стенке матки, что могло скрыть типичные признаки беременности. Кроме увеличения веса, женщина продолжала принимать противозачаточные средства и имела, как ей казалось, регулярные менструации на протяжении всей беременности.

После публикации этого видео, женщину раскритиковали в сети и обвинили во лжи. В ответ на такие упреки, госпожа Саммерс предоставила медицинские документы из больницы Квинсленда, подтверждающие диагноз "скрытая беременность", а также записи об УЗИ и родах.

Сейчас после такой неожиданной беременности, Шарлотта говорит, что наслаждается новой ролью матери. Сейчас она и ее муж чувствуют себя счастливыми, а также активно занимаются своим сыном.

Ранее Фокус сообщал, как роды влияют на мозг женщин. Ученые выяснили, что этот процесс буквально физически меняет их мозг и перестраивает их приоритеты ради благополучия детей.

Впоследствии стало известно, что женщина не знала о беременности до начала родов. 31-летняя женщина родила ребенка в туалете на заправке, а младенца удалось спасти.