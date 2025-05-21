Без симптомов: мать троих детей не подозревала о беременности до родов на заправке (фото)

В Бангкоке (Таиланд) 31-летняя женщина родила ребенка в туалете на заправке, не подозревая о своей беременности. Младенца удалось спасти.

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Об этом пишет The Thaiger.

18 мая в районе Хан На Яо на востоке Бангкока (Таиланд) произошел необычный и шокирующий инцидент. 31-летняя сотрудница кофейни, известная под именем А., родила ребенка в туалете на автозаправочной станции, даже не подозревая о своей беременности.

По информации местных СМИ, женщина почувствовала резкую боль в животе и головокружение во время рабочего дня. Подумав, что ей просто стало плохо, она отправилась в туалет, расположенный на территории заправки. Именно там произошли внезапные роды.

Женщина, уже имеющая двоих детей, рассказала, что ребенок появился на свет прямо в туалете и упал в унитаз. В шоковом состоянии она выбежала обратно в зал кофейни и обратилась за помощью к коллегам.

Поначалу ее заподозрили в намерении отказаться от ребенка, но она объяснила, что покинула уборную из-за паники и страха: малыш казался ей безжизненным и не издавал звуков. Женщина также отметила, что во время прошлых беременностей у нее сохранялся менструальный цикл, поэтому она не подозревала о своем положении.

К счастью, ребенок был жив, и прибывшие на место спасатели оперативно оказали ему необходимую помощь. Его доставили в ближайшую больницу для медицинского обследования.

Прибывшие на место спасатели оперативно оказали ребенку необходимую помощь Фото: KhaoSod

Сама женщина была в шоке и призналась полиции, что не знала о беременности, ведь у нее сохранялся регулярный менструальный цикл, и ранее подобное уже случалось во время других ее беременностей. Она подчеркнула, что не намеревалась отказываться от ребенка, и теперь находится под наблюдением в больнице Nopparat Rajathanee для послеродового ухода.

Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, вызвав волну сочувствия и вопросов к женскому здоровью, а также осведомленности о "скрытых" беременностях — редком, но возможном явлении, когда женщина может не замечать признаков вынашивания ребенка вплоть до самих родов.

Ранее Фокус сообщал, что трехлетнему ребенку, летевшему бизнес-классом, подали бокал вина. Инцидент с подачей алкоголя малолетнему пассажиру произошел 24 апреля на борту рейса Cathay Pacific. Ребенок отпил из бокала, решив, что в нем вода, и пожаловался на кислый вкус.

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