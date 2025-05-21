Без симптомів: мати трьох дітей не підозрювала про вагітність до пологів на заправці (фото)

У Бангкоку (Таїланд) 31-річна жінка народила дитину в туалеті на заправці, не підозрюючи про свою вагітність. Немовля вдалося врятувати.

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Про це пише The Thaiger.

18 травня в районі Хан На Яо на сході Бангкока (Таїланд) стався незвичайний і шокуючий інцидент. 31-річна співробітниця кав'ярні, відома під ім'ям А., народила дитину в туалеті на автозаправній станції, навіть не підозрюючи про свою вагітність.

За інформацією місцевих ЗМІ, жінка відчула різкий біль у животі та запаморочення під час робочого дня. Подумавши, що їй просто стало зле, вона вирушила в туалет, розташований на території заправки. Саме там відбулися раптові пологи.

Жінка, яка вже має двох дітей, розповіла, що дитина з'явилася на світ просто в туалеті й впала в унітаз. У шоковому стані вона вибігла назад у зал кав'ярні та звернулася по допомогу до колег.

Спочатку її запідозрили в намірі відмовитися від дитини, але вона пояснила, що покинула вбиральню через паніку і страх: малюк здавався їй неживим і не видавав звуків. Жінка також зазначила, що під час минулих вагітностей у неї зберігався менструальний цикл, тому вона не підозрювала про свій стан.

На щастя, дитина була жива, і рятувальники, які прибули на місце, оперативно надали їй необхідну допомогу. Її доправили до найближчої лікарні для медичного обстеження.

Рятувальники, які прибули на місце, оперативно надали дитині необхідну допомогу Фото: KhaoSod

Сама жінка була шокована і зізналася поліції, що не знала про вагітність, адже у неї зберігався регулярний менструальний цикл, і раніше подібне вже траплялося під час інших її вагітностей. Вона підкреслила, що не мала наміру відмовлятися від дитини, і тепер перебуває під наглядом у лікарні Nopparat Rajathanee для післяпологового догляду.

Інцидент викликав бурхливу реакцію в соцмережах, викликавши хвилю співчуття і запитань до жіночого здоров'я, а також обізнаності про "приховані" вагітності — рідкісне, але можливе явище, коли жінка може не помічати ознак виношування дитини аж до самих пологів.

Раніше Фокус повідомляв, що трирічній дитині, яка летіла бізнес-класом, подали келих вина. Інцидент з подачею алкоголю малолітньому пасажиру стався 24 квітня на борту рейсу Cathay Pacific. Дитина відпила з келиха, вирішивши, що в ньому вода, і поскаржилася на кислий смак.

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