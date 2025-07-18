Сюрприз не вдався: дівчина намагалася оголосити про вагітність, але щось пішло не так (фото)

Дівчина з Флориди (США) спробувала повідомити родині про свою вагітність під час групового фото, але мама перервала момент заради ідеального кадру.

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Американка спеціально ввімкнула режим відеозйомки на камері. Ролик швидко став вірусним у TikTok. Його подивилися вже понад 35 мільйонів разів.

Олена Перес, розповіла, що хотіла закарбувати зворушливий момент. Вона обманом запропонувала рідним позувати для світлини, хоча насправді увімкнула відео, щоб зняти реакцію на позитивний тест. Однак оголошення обернулося не зовсім тим, що вона очікувала.

У ролику Перес дістає з сумки не помаду, а тест на вагітність і показує його своїй мамі. Жінка виглядає приголомшеною, але замість емоційної реакції просто відмахується, плескає доньку по руці та вказує на камеру, показуючи, що їй важливіший "ідеальний кадр".

"Моя мама не дозволила оголошенню про мою вагітність зіпсувати її фотографію", — йдеться у підписі до відео.

Пізніше Перес зізналася, що була засмучена реакцією її сім'ї.

"У той момент я відчула смуток і розчарування — мені хотілося сфотографувати ту саму милу сцену із соцмереж, але реальність виявилася іншою", — зазначила вона.

Мама дівчини перервала момент заради ідеального кадру Фото: TikTok

Як з'ясувалося, відео було знято два роки тому, але нещодавно дівчина знову натрапила на нього в телефоні і вирішила опублікувати. Ролик виявився "сміховинним" і викликав бурхливу реакцію в аудиторії.

Коментатори розділилися: одні визнали поведінку мами надто суворою, інші ж навпаки, порадили дати дорослим час осмислити.

"Я б просто розплакалася і пішла додому", "Я рада, що ти створюєш свою власну сім'ю... тому що я не знаю, що це таке...", "Мама просто не відразу зрозуміла. Спочатку фото, потім сльози щастя. Все нормально", — писали вони.

Перес звернула увагу на негативні коментарі та наголосила, що їхня сім'я міцна.

"Ми з мамою любимо одне одного. Ми не дозволимо чужій думці нас зруйнувати", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що популярний блогер кинув сина з обриву, щоб навчити сміливості. Гарретт Джі викликав бурхливу реакцію в соцмережах після того, як опублікував відео, де він скидає семирічного хлопчика зі скелі в озеро.

Також стало відомо, що сім'я залишилася без житла в іншій країні. Відпустка мрії обернулася кошмаром для сім'ї з Шотландії, коли після прибуття до Нью-Йорка (США) вони дізналися, що їхню бронь у готелі було несподівано скасовано.