Сюрприз не удался: девушка пыталась объявить о беременности, но что-то пошло не так (фото)

Девушка из Флориды (США) попыталась сообщить семье о своей беременности во время группового фото, но мама прервала момент ради идеального кадра.

Related video

Американка специально включила режим видеосъемки на камере. Ролик быстро стал вирусным в TikTok. Его посмотрели уже более 35 миллионов раз.

Елена Перес, рассказала, что хотела запечатлеть трогательный момент. Она обманом предложила родным позировать для фотографии, хотя на самом деле включила видео, чтобы заснять реакцию на положительный тест. Однако объявление обернулось не совсем тем, что она ожидала.

В ролике Перес достает из сумки не помаду, а тест на беременность и показывает его своей маме. Женщина выглядит ошеломленной, но вместо эмоциональной реакции просто отмахивается, хлопает дочь по руке и указывает на камеру, показывая, что ей важнее "идеальный кадр".

"Моя мама не позволила объявлению о моей беременности испортить ее фотографию", — говорится в подписи к видео.

Позже Перес призналась, что была огорчена реакцией ее семьи.

"В тот момент я почувствовала грусть и разочарование — мне хотелось запечатлеть ту самую милую сцену из соцсетей, но реальность оказалась другой", — отметила она.

Мама девушки прервала момент ради идеального кадра Фото: TikTok

Как выяснилось, видео было снято два года назад, но недавно девушка вновь наткнулась на него в телефоне и решила опубликовать. Ролик оказался "уморительным" и вызвал бурную реакцию у аудитории.

Комментаторы разделились: одни сочли поведение мамы чересчур строгим, другие же наоборот, посоветовали дать взрослым время осмыслить.

"Я бы просто расплакалась и ушла домой", "Я рада, что ты создаешь свою собственную семью… потому что я не знаю, что это такое…", "Мама просто не сразу поняла. Сначала фото, потом слезы счастья. Все нормально", — писали они.

Перес обратила внимание на негативные комментарии и подчеркнула, что их семья крепка.

"Мы с мамой любим друг друга. Мы не позволим чужому мнению нас разрушить", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что популярный блогер бросил сына с обрыва, чтобы научить смелости. Гарретт Джи вызвал бурную реакцию в соцсетях после того, как опубликовал видео, где он сбрасывает семилетнего мальчика со скалы в озеро.

Также стало известно, что семья осталась без жилья в другой стране. Отпуск мечты обернулся кошмаром для семьи из Шотландии, когда по прибытии в Нью-Йорк (США) они узнали, что их бронь в отеле была неожиданно отменена.