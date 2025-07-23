Культурная революция: в США хотят переименовать Оперный театр имени Кеннеди в честь Мелании Трамп

Если Конгресс США одобрит новую инициативу республиканцев, знаменитая сцена Вашингтона — Оперный театр в Центре Кеннеди — может получить имя Мелании Трамп. Автором предложения стал один из влиятельных республиканцев, конгрессмен Майк Симпсон.

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Как пишет Washington Reporter, Мелания Трампсон может еще больше закрепить свое место в истории искусства, если Майк Симпсон — известный как один из опытных "осваивателей" бюджета в Палате представителей — добьется своего.

Свою идею он включил в законопроект о финансировании Министерства внутренних дел США, Агентства по охране окружающей среды и ряда других институтов на 2026 финансовый год. Именно Майк Симпсон возглавляет подкомитет по вопросам внутренних дел и экологических ассигнований, поэтому контролирует и бюджет Центра Кеннеди.

"Первая леди Мелания Трамп является почетным председателем Совета попечителей Центра Кеннеди. Назвать театр в ее честь — это отличный способ признать ее уважение к искусству", — заявил Симпсон в комментарии Washington Reporter.

Он также подчеркнул, что "гордится возможностью почтить поддержку Мелании искусства и гуманитарных наук".

Инициатива уже вызвала оживленную дискуссию — из-за попытки пересмотреть наследие Кеннеди и придать символический вес имени Мелании Трамп в сфере культуры. Отметим, что Оперный театр Центра Кеннеди — это не просто концертный зал, а один из главных символов искусства США. Он открылся в 1971 году в честь 35-го президента Джона Кеннеди и принимал лучших исполнителей мира — от Лучано Паваротти до Анны Нетребко.

Во время заседания комитета Симпсон также использовал возможность, чтобы высмеять демократов за их противоречивые позиции по финансированию искусства.

"Мы расстроены тем, что не финансировали искусство, но мы расстроены тем, что финансировали его?" — сказал он с сарказмом.

В публикации отмечается, что Майк Симпсон давно выступает за переименование объектов в честь тех американцев, которых считает достойными. Ранее он уже добился того, чтобы природный заповедник в Айдахо назвали в честь бывшего губернатора Сесила Андруса.

К тому же, как отмечает Washington Reporter, важную роль в формировании новой политики Центра Кеннеди сыграл дипломат Ричард Гренелл, который активно выступал за отмену программ многообразия, инклюзии и равенства. По словам Симпсона, эти изменения были давно назревшими.

Интересно, что в феврале 2025 года, после вероятного возвращения Дональда Трампа к президентству, он назначил себя председателем правления Центра Кеннеди - еще один символический шаг, который может подготовить почву для изменения названий и акцентов в культурной политике США.

Напомним, что во время очередной пресс-конференции Дональд Трамп рассказал, как Мелания реагирует на его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Украинцы активно отреагировали на эти слова в соцсетях - в сети X появилось немало остроумных мемов.

Также ранее Фокус писал, что первая леди США Мелания Трамп могла повлиять на предоставление военной помощи Украине, которая включает зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты украинцев от воздушных ударов.