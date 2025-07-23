Культурна революція: в США хочуть перейменувати Оперний театр імені Кеннеді на честь Меланії Трамп

Якщо Конгрес США схвалить нову ініціативу республіканців, знаменита сцена Вашингтона — Оперний театр у Центрі Кеннеді — може отримати ім’я Меланії Трамп. Автором пропозиції став один із впливових республіканців, конгресмен Майк Сімпсон.

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Як пише Washington Reporter, Меланія Трамп може ще більше закріпити своє місце в історії мистецтва, якщо Майк Сімпсон — відомий як один із досвідчених "освоювачів" бюджету в Палаті представників — доб’ється свого.

Свою ідею він включив до законопроєкту щодо фінансування Міністерства внутрішніх справ США, Агентства з охорони довкілля та низки інших інституцій на 2026 фінансовий рік. Саме Майк Сімпсон очолює підкомітет із питань внутрішніх справ та екологічних асигнувань, тому контролює й бюджет Центру Кеннеді.

"Перша леді Меланія Трамп є почесною головою Ради опікунів Центру Кеннеді. Назвати театр на її честь — це чудовий спосіб визнати її повагу до мистецтва", — заявив Сімпсон у коментарі Washington Reporter.

Він також підкреслив, що "пишається можливістю вшанувати підтримку Меланії мистецтва та гуманітарних наук".

Ініціатива вже викликала жваву дискусію — через спробу переглянути спадщину Кеннеді та надати символічну вагу імені Меланії Трамп у сфері культури. Зазначимо, що Оперний театр Центру Кеннеді — це не просто концертний зал, а один із головних символів мистецтва США. Він відкрився у 1971 році на честь 35-го президента Джона Кеннеді й приймав кращих виконавців світу — від Лучано Паваротті до Анни Нетребко.

Під час засідання комітету Сімпсон також використав нагоду, аби висміяти демократів за їхні суперечливі позиції щодо фінансування мистецтва.

"Ми засмучені тим, що не фінансували мистецтво, але ми засмучені тим, що фінансували його?" — сказав він із сарказмом.

У публікації зазначається, що Майк Сімпсон давно виступає за перейменування об'єктів на честь тих американців, яких вважає гідними. Раніше він вже домігся того, щоб природний заповідник в Айдахо назвали на честь колишнього губернатора Сесіла Андруса.

До того ж як зазначає Washington Reporter, важливу роль у формуванні нової політики Центру Кеннеді зіграв дипломат Річард Гренелл, який активно виступав за скасування програм різноманіття, інклюзії та рівності. За словами Сімпсона, ці зміни були давно на часі.

Цікаво, що у лютому 2025 року, після ймовірного повернення Дональда Трампа до президентства, він призначив себе головою правління Центру Кеннеді — ще один символічний крок, який може підготувати ґрунт для зміни назв та акцентів у культурній політиці США.

Нагадаємо, що під час чергової пресконференції Дональд Трамп розповів, як Меланія реагує на його перемовини з російським лідером Володимиром Путіним. Українці активно відреагували на ці слова в соцмережах — у мережі X з’явилося чимало дотепних мемів.

Також раніше Фокус писав, що перша леді США Меланія Трамп могла вплинути на надання військової допомоги Україні, яка включає зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту українців від повітряних ударів.