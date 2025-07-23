Фейковые сборы на ВСУ: из ОАЭ депортировали украинку, которая организовала схему фальшивых поставок дронов
Организатора масштабной мошеннической схемы, которая прикрывалась помощью ВСУ, экстрадировали из ОАЭ. Ее афера обошлась украинцам в более чем 50 миллионов гривен.
Нацполиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов женщину, которая организовала многомиллионную мошенническую схему под видом сбора средств на дроны для Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Находясь за пределами страны, злоумышленница вместе с сообщниками создала финансовую пирамиду. Под прикрытием поставки дронов для фронта они выманивали деньги у волонтеров, благотворителей, IT-компаний и обычных граждан. Вместо техники — поддельные документы, вымышленные логистические проблемы и фальшивые гарантии.
Общие убытки превысили 50 миллионов гривен — это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой.
В феврале 2024 года правоохранители разоблачили преступную схему. Следователи задокументировали 99 эпизодов мошенничества, провели десятки следственных действий, установили международные связи в ОАЭ, Турции и РФ. В результате расследования были арестованы активы на более 20 миллионов гривен: квартиры, авто, счета и криптовалюта.
Сейчас организатор находится под стражей в Украине. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Назарию Гусакову, который стал фигурантом нескольких уголовных производств, вменяют участие в схемах отмывания денег через подставных лиц и игорные сервисы. Журналисты получили документы, подтверждающие массовые переводы на его счет, похожие на типичную схему "дроп-конвертация-наличные".
Фокус также писал, что из-за разрешения на зарубежные поездки для артистов из страны выехали тысячи мужчин призывного возраста, значительная часть из которых так и не вернулась обратно.