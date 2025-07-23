Фейкові збори на ЗСУ: з ОАЕ депортували українку, яка організувала схему фальшивого постачання дронів

Організаторку масштабної шахрайської схеми, яка прикривалася допомогою ЗСУ, екстрадували з ОАЕ. Її афера обійшлася українцям у понад 50 мільйонів гривень.

Related video

Нацполіція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів жінку, яка організувала багатомільйонну шахрайську схему під виглядом збору коштів на дрони для Збройних сил України, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Перебуваючи за межами країни, зловмисниця разом зі спільниками створила фінансову піраміду. Під прикриттям постачання дронів для фронту вони виманювали гроші у волонтерів, благодійників, IT-компаній та звичайних громадян. Замість техніки — підроблені документи, вигадані логістичні проблеми та фальшиві гарантії.

Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень — це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій.

У лютому 2024 року правоохоронці викрили злочинну схему. Слідчі задокументували 99 епізодів шахрайства, провели десятки слідчих дій, встановили міжнародні зв’язки в ОАЕ, Туреччині та РФ. Внаслідок розслідування було арештовано активи на понад 20 мільйонів гривень: квартири, авто, рахунки й криптовалюта.

Наразі організаторка перебуває під вартою в Україні. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Назарію Гусакову, який став фігурантом кількох кримінальних проваджень, закидають участь у схемах відмивання грошей через підставних осіб і гральні сервіси. Журналісти отримали документи, що підтверджують масові перекази на його рахунок, схожі на типову схему "дроп-конвертація-готівка".

Фокус також писав, що через дозвіл на закордонні поїздки для артистів із країни виїхали тисячі чоловіків призовного віку, значна частина з яких так і не повернулася назад.