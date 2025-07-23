Хирург, обвиненный в ампутации собственных ног, может стать астронавтом

Врач из Корнуолла, которого подозревают в искажении правды о собственной инвалидности, стал финалистом программы отбора астронавтов с инвалидностью от Европейского космического агентства. Он потерял обе ноги, но теперь предстает перед судом по подозрению в умышленной ампутации.

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49-летнего сосудистого хирурга из британского города Труро Нила Хоппера обвиняют в мошенничестве после длительного полицейского расследования. Как сообщает The Guardian, мужчина якобы подал в страховую компанию ложную информацию о причине потери обеих ног. По официальной версии, ампутации состоялись в 2019 году из-за осложнений сепсиса. Однако следствие подозревает, что врач мог сделать это сознательно.

Дело расследовали почти три года. По данным полиции Девона и Корнуолла, Хопперу предъявили обвинения в двух случаях мошенничества и еще одном правонарушении, связанном с подстрекательством к нанесению тяжких телесных повреждений. В частности, его связывают с деятельностью скандального веб-сайта под названием The EunuchMaker, где размещали видео удаления частей тела. Следствие считает, что хирург не только покупал такие видео, но и поощрял другого мужчину — Мариуса Густавсона — к подобным действиям в отношении третьих лиц.

Подозреваемый появился на слушании в магистратском суде Бодмина 23 июля. Между тем представители медицинского траста Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, где работал Хоппер, заявили, что всячески сотрудничали с полицией. В пресс-службе также отметили, что обвинения не связаны с его профессиональной деятельностью и нет признаков угрозы для пациентов. Хирург работал в больнице с 2013 года, но был отстранен в марте 2023-го после первого ареста.

В предыдущих интервью, в частности для BBC в 2023 году, Хоппер публично рассказывал об ампутации. Он описывал свой страх перед электроинструментами, которые могли быть использованы во время операции, и отмечал, что быстро адаптировался к протезам. По его словам, на обучение ходьбе ему понадобилось не три месяца, как прогнозировали врачи, а всего три часа.

Несмотря на скандал, именно после потери ног Хоппер попал в короткий список кандидатов на уникальную должность — астронавта с инвалидностью в рамках программы Европейского космического агентства. Его пример вызвал резонанс: с одной стороны — вдохновение, с другой — глубокие моральные и юридические сомнения.

Напомним, ЕКА в 2022 году объявила о наборе людей с инвалидностью для участия в тестовых полетах в космос, пытаясь сделать отрасль более доступной. Это решение вызвало восторг в медиа, ведь до того подобных программ не существовало. Однако участие лица, обвиняемого в сознательном уродстве, в таком конкурсе ставит под сомнение механизмы отбора и этические принципы программы.

Как сообщал Фокус, на Полтавщине суд признал виновным в уклонении от мобилизации мужчину, которому во время военного положения ампутировали обе стопы.

Недавно женщина потратила 6 млн грн на пластические операции, после которых один имплант выпал посреди белого дня.