Хірург, звинувачений у ампутації власних ніг, може стати астронавтом

Лікар із Корнуолла, якого підозрюють у спотворенні правди про власну інвалідність, став фіналістом програми відбору астронавтів з інвалідністю від Європейського космічного агентства. Він втратив обидві ноги, але тепер постає перед судом через підозру у навмисній ампутації.

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49-річного судинного хірурга з британського міста Труро Ніла Хоппера звинувачують у шахрайстві після тривалого поліцейського розслідування. Як повідомляє The Guardian, чоловік начебто подав до страхової компанії неправдиву інформацію про причину втрати обох ніг. За офіційною версією, ампутації відбулись у 2019 році через ускладнення сепсису. Однак слідство підозрює, що лікар міг зробити це свідомо.

Справу розслідували майже три роки. За даними поліції Девону та Корнуолла, Гопперу висунули обвинувачення у двох випадках шахрайства та ще одному правопорушенні, пов’язаному з підбурюванням до нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, його пов’язують із діяльністю скандального вебсайту під назвою The EunuchMaker, де розміщували відео видалення частин тіла. Слідство вважає, що хірург не лише купував такі відео, а й заохочував іншого чоловіка – Маріуса Густавсона – до подібних дій стосовно третіх осіб.

Підозрюваний з’явився на слуханні у магістратському суді Бодміна 23 липня. Тим часом представники медичного трасту Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, де працював Гоппер, заявили, що всіляко співпрацювали з поліцією. У пресслужбі також зазначили, що звинувачення не пов’язані з його професійною діяльністю і немає ознак загрози для пацієнтів. Хірург працював у лікарні з 2013 року, але був відсторонений у березні 2023-го після першого арешту.

У попередніх інтерв’ю, зокрема для BBC у 2023 році, Гоппер публічно розповідав про ампутації. Він описував свій страх перед електроінструментами, які могли бути використані під час операції, і зазначав, що швидко адаптувався до протезів. За його словами, на навчання ходьбі йому знадобилося не три місяці, як прогнозували лікарі, а лише три години.

Попри скандал, саме після втрати ніг Хоппер потрапив до короткого списку кандидатів на унікальну посаду – астронавта з інвалідністю в рамках програми Європейського космічного агентства. Його приклад викликав резонанс: з одного боку – натхнення, з іншого – глибокі моральні та юридичні сумніви.

Нагадаємо, ЄКА у 2022 році оголосила про набір людей з інвалідністю для участі в тестових польотах у космос, намагаючись зробити галузь доступнішою. Це рішення викликало захоплення в медіа, адже до того подібних програм не існувало. Проте участь особи, обвинуваченої у свідомому каліцтві, у такому конкурсі ставить під сумнів механізми відбору та етичні засади програми.

Як повідомляв Фокус, на Полтавщині суд визнав винним в ухиленні від мобілізації чоловіка, якому під час воєнного стану ампутували обидві стопи.

Нещодавно жінка витратила 6 млн грн на пластичні операції, після яких один імплант випав посеред білого дня.