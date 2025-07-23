Опасное растение, от которого страдает Украина, теперь захватывает Британию

Гигантский борщевик с которым в Великобритании борются с 19 века, появляется в регионах, где его раньше не было и люди получают тяжелые ожоги от его ядовитого сока.

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Малыш из Ньюкасла получил ожоги второй степени и мучительный волдырь размером со сливу после соприкосновения с "самым опасным растением Великобритании". Трехлетний Бруклин собирал цветы по дороге в детский сад и сорвал борщевик, которого раньше никогда не видел. От борщевика страдают люди по всему миру и особенно в Украине, где он быстро рассевается по пустующим территориям, пишет Daily Mail.

Сок гигантского борщевика мешает коже защищаться от солнца, что приводит к ужасным ожогам при воздействии солнечного света. А поскольку зачастую это не вызывает немедленной боли, жертвы могут продолжать загорать на солнце, не обращая внимания на какие-либо проблемы.

Вдобавок ко всему, растение способно распространять свой сок даже при кратковременном воздействии.

Гигантский борщевик захватывает Великобританию с 19 века Фото: Соцсети

Некоторые жертвы гигантского борщевика годами страдают от повышенной чувствительности к солнечному свету в местах, где они получили ожоги.

Пенсионер из Глазго Джордж Парсонейдж в прошлом году сказал, что его все еще беспокоит гигантская рана, нанесенная борщевиком в 1960-х годах.

Бруклину тоже следует быть в будущем особенно осторожными.

"В больнице сказали, что если он в будущем выйдет на солнце, ему понадобится крем с фактором защиты 50 на палец, так как он снова может получить ожог из-за борщевика. Это было просто ужасно. Кожу с его пальца сняли до середины, чтобы предотвратить инфекцию", - рассказала мать Бруклина.

Чем опасен гигантский борщевик

Гигантский борщевик произрастает на Кавказе и в Центральной Азии, но в 1817 году был завезен в Великобританию как декоративное растение, и теперь его распространение вышло из-под контроля.

Еще в 2015 году Майк Дадди из Mersey Basin Rivers Trust назвал его "без тени сомнения самым опасным растением в Великобритании".

Борщевик чрезвычайно токсичен Фото: F. Hecker / Blickwinkel / Global Look Press

Растение вырвалось на свободу и натурализовалось в дикой природе, и теперь его можно встретить на большей части территории Великобритании, особенно на берегах рек, поскольку его семена переносятся водой.

На протяжении десятилетий он бесконтрольно распространяется по Шотландии, производя до 50 000 семян, которые могут сохраняться в течение многих лет.

Однако сок этого растения чрезвычайно ядовит для людей и животных, вызывая ужасные ожоги кожи. Кожа остается чувствительной к ультрафиолетовому излучению в течение многих лет и может даже вызвать слепоту, если оно находится вблизи глаз.

Ежегодно тысячи людей, включая детей и домашних животных, получают травмы из-за гигантского борщевика, случайно соприкоснувшись с ним в дикой природе.

Напомним, ранее Фокус писал про то, как борщевик попал в Украину. Предполагалось, что он будет кормовой культурой.

Также исследователи обнаружили, что в тропических лесах невероятно быстро распространяется огромное растение, нанося вред деревьям и сокращая запасы углерода. Растение-захватчик процветает за счет углекислого газа и настолько велико, что его видно из космоса.