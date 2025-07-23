Небезпечна рослина, від якої потерпає Україна, тепер захоплює Британію

Гігантський борщівник, з яким у Великій Британії борються з 19 століття, з'являється в регіонах, де його раніше не було, і люди отримують важкі опіки від його отруйного соку.

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Малюк з Ньюкасла отримав опіки другого ступеня і болісний пухир розміром зі сливу після зіткнення з "найнебезпечнішою рослиною Великої Британії". Трирічний Бруклін збирав квіти дорогою до дитячого садка і зірвав борщівник, якого раніше ніколи не бачив. Від борщівника страждають люди в усьому світі й особливо в Україні, де він швидко розсівається порожніми територіями, пише Daily Mail.

Сік гігантського борщівника заважає шкірі захищатися від сонця, що призводить до жахливих опіків при впливі сонячного світла. А оскільки найчастіше це не спричиняє негайного болю, жертви можуть продовжувати засмагати на сонці, не звертаючи уваги на будь-які проблеми.

На додачу до всього, рослина здатна поширювати свій сік навіть за короткочасного впливу.

Гігантський борщівник захоплює Велику Британію з 19 століття Фото: Соцсети

Деякі жертви гігантського борщівника роками страждають від підвищеної чутливості до сонячного світла в місцях, де вони отримали опіки.

Пенсіонер із Глазго Джордж Парсонейдж торік сказав, що його все ще турбує гігантська рана, завдана борщівником у 1960-х роках.

Брукліну теж слід бути в майбутньому особливо обережними.

"У лікарні сказали, що якщо він у майбутньому вийде на сонце, йому знадобиться крем із фактором захисту 50 на палець, оскільки він знову може отримати опік через борщівник. Це було просто жахливо. Шкіру з його пальця зняли до середини, щоб запобігти інфекції", — розповіла мати Брукліна.

Чим небезпечний гігантський борщівник

Гігантський борщівник росте на Кавказі та в Центральній Азії, але 1817 року його завезли до Великої Британії як декоративну рослину, і тепер його поширення вийшло з-під контролю.

Ще 2015 року Майк Дадді з Mersey Basin Rivers Trust назвав його "без тіні сумніву найнебезпечнішою рослиною у Великій Британії".

Борщівник надзвичайно токсичний Фото: F. Hecker / Blickwinkel / Global Look Press

Рослина вирвалася на волю і натуралізувалася в дикій природі, і тепер її можна зустріти на більшій частині території Великої Британії, особливо на берегах річок, оскільки її насіння переноситься водою.

Протягом десятиліть він безконтрольно поширюється Шотландією, виробляючи до 50 000 насінин, які можуть зберігатися протягом багатьох років.

Однак сік цієї рослини надзвичайно отруйний для людей і тварин, спричиняючи жахливі опіки шкіри. Шкіра залишається чутливою до ультрафіолетового випромінювання протягом багатьох років і може навіть спричинити сліпоту, якщо воно знаходиться поблизу очей.

Щорічно тисячі людей, включно з дітьми та домашніми тваринами, зазнають травм через гігантський борщівник, випадково стикнувшись із ним у дикій природі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як борщівник потрапив в Україну. Передбачалося, що він буде кормовою культурою.

Також дослідники виявили, що в тропічних лісах неймовірно швидко поширюється величезна рослина, завдаючи шкоди деревам і скорочуючи запаси вуглецю. Рослина-загарбник процвітає за рахунок вуглекислого газу і настільки велика, що її видно з космосу.