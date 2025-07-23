Сомалийские пираты захватили турецкий корабль с тяжелой военной техникой

Теперь у сепаратистов из Пунтленда есть бронетранспортеры, зенитки и военные автомобили с защитой от мин. Турция намеревается построить в Сомали испытательный полигон для ракет и сотрудничает с правительством в Могадишо.

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Северный штат Сомали Пунтленд перехватил сухогруз Sea World, следовавший в порт Могадишо. Судно под флагом Коморских островов перевозило партию турецкой военной техники, предположительно предназначенной для военного учебного центра, управляемого Турцией в Могадишо, сообщает Maritime-Executive.

Морская полиция Пунтленда (PMPF) высадилась на судно в Аденском заливе и обнародовала фото, на которых видно различное оружие военного образца с маркировкой турецких военных сил. Среди захваченной техники были бронетранспортеры (БТР), автомобили с защитой от мин и засад (MRAP) и зенитные орудия. Предполагается, что Sea World следовал транзитом из Дунгуаня (Китай).

Фото: Соцсети

Сомалийские пираты из Пунтленда захватили турецкий корабль с военной техникой Фото: Соцсети

Sea World сейчас стоит в порту Босасо, пока правительство Пунтленда проводит расследование рейса судна. Однако споры вокруг перехвата судна свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкивается морское управление Сомали, поскольку федеральное правительство утверждает, что несет исключительную ответственность за патрулирование территориальных вод. Что с командой — неизвестно. На связь они не выходили.

Sea World — грузовое судно водоизмещением 13 000 тонн, построенное в 2005 году. Судно имеет обширную и частую историю нарушений портового контроля, от проблем с пожарной безопасностью и рулевым устройством до несоответствий в документации и проблем с электрооборудованием. Судно ходит под флагом Коморских островов, флагом, внесенным в "Черный список" Парижского меморандума о взаимопонимании. Судно считается низкокачественным, а коммерческий оператор регистра Коморских островов находится под санкциями ЕС за связь с российским "теневым флотом". Коморские острова также входят в тройку государств флага, наиболее часто участвующих в делах о брошенных экипажах.

У корабля Sea World - плохая репутация Фото: Соцсети

Кроме того, захват судна свидетельствует об обострении напряженности между государством Пунтленд и федеральным правительством Сомали в Могадишо. На прошлой неделе Пунтленд обвинил федеральное правительство в серии столкновений в регионе Санаг. Пунтленд заявил, что федеральное правительство мобилизует клановые ополчения для нападения на его территорию. В прошлом году Пунтленд отозвал свое признание федерального правительства из-за разногласий по поводу изменений в конституции.

Внутренние разногласия и ограниченные ресурсы делают Сомали уязвимой к нарушениям морской безопасности. Сообщается, что йеменские повстанцы-хуситы расширили трансграничное сотрудничество с группировками "Аш-Шабааб" и ИГИЛ, связанными с "Аль-Каидой" в Сомали. В апреле Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) нанесло авиаудары по судну без флага, перевозившему у берегов Сомали оружие военного назначения, вероятно, предназначенное для "Аш-Шабааб". В 2025 году АФРИКОМ нанесло по Сомали не менее 43 авиаударов, в основном по базам ИГИЛ и "Аш-Шабааб".

Напомним, Сомали — это федеративная республика, состоящая из пяти федеративных регионов, а также самопровозглашенного государства Сомалиленд. Де-факто, север Сомали разделен между автономным регионом Пунтленд (который рассматривает себя как автономное государство) и Сомалилендом. Однако в Сомали есть еще несколько регионов, которые или являются самоуправляемыми или претендуют на независимость. К ним относятся также Галмудуг, Хиршабелле, Юго-Западное Сомали и Джубаленд.

Ранее Фокус писал, что Турция намерена создать на территории Сомали объект двойного назначения, включающий космодром и полигон для испытаний дальнобойных баллистических ракет.

А в прошлом году боевики в Сомали захватили вертолет ООН, на борту которого были украинцы.