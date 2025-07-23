Сомалійські пірати захопили турецький корабель із важкою військовою технікою

Тепер у сепаратистів із Пунтленда є бронетранспортери, зенітки та військові автомобілі із захистом від мін. Туреччина має намір побудувати в Сомалі випробувальний полігон для ракет і співпрацює з урядом у Могадішо.

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Північний штат Сомалі Пунтленд перехопив суховантаж Sea World, що прямував у порт Могадішо. Судно під прапором Коморських островів перевозило партію турецької військової техніки, імовірно призначеної для військового навчального центру, керованого Туреччиною в Могадішо, повідомляє Maritime-Executive.

Морська поліція Пунтленда (PMPF) висадилася на судно в Аденській затоці й оприлюднила фото, на яких видно різну зброю військового зразка з маркуванням турецьких військових сил. Серед захопленої техніки були бронетранспортери (БТР), автомобілі із захистом від мін і засідок (MRAP) і зенітні гармати. Передбачається, що Sea World прямував транзитом із Дунгуаня (Китай).

Фото: Соцсети

Сомалійські пірати з Пунтленда захопили турецький корабель із військовою технікою Фото: Соцсети

Sea World зараз стоїть у порту Босасо, поки уряд Пунтленда проводить розслідування рейсу судна. Однак суперечки навколо перехоплення судна свідчать про проблеми, з якими стикається морське управління Сомалі, оскільки федеральний уряд стверджує, що несе виключну відповідальність за патрулювання територіальних вод. Що з командою — невідомо. На зв'язок вони не виходили.

Sea World — вантажне судно водотоннажністю 13 000 тонн, побудоване 2005 року. Судно має велику і часту історію порушень портового контролю, від проблем з пожежною безпекою і рульовим пристроєм до невідповідностей у документації та проблем з електрообладнанням. Судно ходить під прапором Коморських островів, прапором, внесеним до "Чорного списку" Паризького меморандуму про взаєморозуміння. Судно вважається низькоякісним, а комерційний оператор регістра Коморських островів перебуває під санкціями ЄС за зв'язок із російським "тіньовим флотом". Коморські острови також входять до трійки держав прапора, які найчастіше беруть участь у справах про покинуті екіпажі.

У корабля Sea World — погана репутація Фото: Соцсети

Крім того, захоплення судна свідчить про загострення напруженості між державою Пунтленд і федеральним урядом Сомалі в Могадішо. Минулого тижня Пунтленд звинуватив федеральний уряд у серії зіткнень у регіоні Санаг. Пунтленд заявив, що федеральний уряд мобілізує кланові ополчення для нападу на його територію. Минулого року Пунтленд відкликав своє визнання федерального уряду через розбіжності з приводу змін до конституції.

Внутрішні розбіжності та обмежені ресурси роблять Сомалі вразливою до порушень морської безпеки. Повідомляється, що єменські повстанці-хусити розширили транскордонне співробітництво з угрупованнями "Аш-Шабааб" та ІДІЛ, пов'язаними з "Аль-Каїдою" в Сомалі. У квітні Африканське командування ЗС США (АФРІКОМ) завдало авіаударів по суднам без прапора, що перевозили біля берегів Сомалі зброю військового призначення, ймовірно, призначену для "Аш-Шабааб". У 2025 році АФРІКОМ завдала по Сомалі щонайменше 43 авіаудари, переважно по базах ІДІЛ і "Аш-Шабааб".

Нагадаємо, Сомалі — це федеративна республіка, що складається з п'яти федеративних регіонів, а також самопроголошеної держави Сомаліленд. Де-факто, північ Сомалі розділена між автономним регіоном Пунтленд (який розглядає себе як автономну державу) і Сомалілендом. Однак у Сомалі є ще кілька регіонів, які або є самоврядними, або претендують на незалежність. До них належать також Галмудуг, Хіршабелле, Південно-Західне Сомалі та Джубаленд.

Раніше Фокус писав, що Туреччина має намір створити на території Сомалі об'єкт подвійного призначення, що включає космодром і полігон для випробувань далекобійних балістичних ракет.

А минулого року бойовики в Сомалі захопили вертоліт ООН, на борту якого були українці.