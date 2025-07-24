Авиакатастрофа Ан-24 в России: найдены обломки самолета, никто не выжил

Обломки пропавшего самолета Ан-24 нашли в 15 километрах от Тынды. Предварительно, из находившихся на его борту 46 человек никто не выжил.

Related video

О чрезвычайной ситуации с пассажирским самолетом сообщили агентству "Интерфакс" экстренные службы России.

"Обнаружен фюзеляж пропавшего Ан-24, на месте возник пожар", — рассказали в МЧС.

Предварительно, из находившихся на борту самолета 46 человек никто не выжил. Известно, что Ан-24 компании "Ангара" выполнял рейс из Благовещенска в Тынду и готовился к посадке.

Однако воздушное судно не смогло приземлиться с первого раза и ушло на второй круг. После этого связь с ним пропала.

Основная версия крушения Ан-24 в Приамурье — ошибка экипажа при заходе на посадку из-за плохой видимости, сообщили оперативные службы.

Очевидцы сообщают, что перед крушением Ан-24 летел очень низко. Обломки самолета видели на склоне горы в районе поселка Кувыкта, cпасатели выявили место падения с воздуха и сейчас к нему подбираются с земли.

Новость обновляется…