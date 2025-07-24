Авіакатастрофа Ан-24 у Росії: знайдено уламки літака, ніхто не вижив

Уламки зниклого літака Ан-24 знайшли за 15 кілометрів від Тинди. Попередньо, із 46 осіб, які перебували на його борту, ніхто не вижив.

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Про надзвичайну ситуацію з пасажирським літаком повідомили агентству "Інтерфакс" екстрені служби Росії.

"Виявлено фюзеляж зниклого Ан-24, на місці виникла пожежа", — розповіли в МНС.

Попередньо, з 46 осіб, які перебували на борту літака, ніхто не вижив. Відомо, що Ан-24 компанії "Ангара" виконував рейс із Благовєщенська до Тинди і готувався до посадки.

Однак повітряне судно не змогло приземлитися з першого разу і пішло на друге коло. Після цього зв'язок із ним зник.

Основна версія катастрофи Ан-24 у Приамур'ї — помилка екіпажу під час заходу на посадку через погану видимість, повідомили оперативні служби.

Очевидці повідомляють, що перед катастрофою Ан-24 летів дуже низько. Уламки літака бачили на схилі гори в районі селища Кувикта, рятувальники виявили місце падіння з повітря і зараз до нього підбираються з землі.

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