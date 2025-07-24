У Дональда Трампа был роман с королевой красоты из России, — СМИ

Журналисты обнаружили новую информацию про связь 47-го президента США с Россией. Утверждается, что в отчете Конгресса, подготовленном под наблюдением Марко Рубио, скрываются подробности встречи его будущего босса с российской королевой конкурса красоты.

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Четыре года назад Марко Рубио, который сейчас занимает пост государственного секретаря США в администрации Дональда Трампа, а также сенатский комитет по разведке подготовили 1000-страничный отчет, доказывающий отсутствие сговора между Трампом и Россией с целью вмешательства в выборы 2016 года. И в нем содержалась информация о вероятной связи Трампа с королевой красоты из РФ, пишет The Daily Beast.

Фото из отчета Марка Рубио

В глубине "двухпартийного" доклада на странице 650 скрывается неподтвержденное сообщение о том, что Дональд Трамп, тогда женатый на Марле Мейплз, свой второй жене, "возможно, завязал кратковременные отношения с россиянкой". Имя загадочной женщины было отредактировано.

Однако в докладе предполагается, что она могла быть бывшей королевой красоты. Это неподтвержденная информация, но ряд СМИ предположили, что это была Маша Калинина, победительница первого в СССР конкурса красоты "Московская красавица", проходившего в 1988 году.

Калинину также подозревали в романе с Михаилом Горбачевым, когда ей было 19 лет, а советскому лидеру — 60. Королева красоты это отрицала.

У Маши Калининой якобы был роман с Трампом Фото: ТАСС

Утверждается, что Дональд Трамп познакомился с Машей Калининой на вечеринке в отеле "Балчуг Кемпински" в Москве в ноябре 1996 года во время поездки с инвесторами для изучения возможностей в сфере недвижимости.

Если верить отчету Рубио, бывшая королева красоты произвела впечатление на бывшую главу конкурса "Мисс Вселенная".

В сообщении российских СМИ от 1998 года цитируются слова Трампа о том, что Машу Калинину не могут затмить даже супермодель Клаудия Шиффер и ныне покойная поп-икона Тина Тернер. Маша Калинина, как утверждается в докладе Рубио, регулярно появлялась на красных дорожках.

Эти заявления были включены в доклад Сенатского комитета по разведке, том 5: "Угрозы и уязвимости контрразведки".

Насколько эти утверждения правдивы – неизвестно. Маша Калинина с 1990 года живет в Калифорнии, США, вышла замуж за эмигранта из Украины и преподает йогу.

Маша Калинина с 1990 года живет в США Фото: Скриншот

Но российская газета "Коммерсантъ" в 1998 году писала, что Дональд Трамп встречался с Машей Калининой в Лас-Вегасе в отеле MGM.

"Очень рад снова встретиться с Машей. Когда два года назад я приезжал в Москву, она была самой красивой хозяйкой вашей столицы. А в отеле "Балчуг", где я остановился, в то же время жили Тина Тернер и Клаудиа Шиффер. Так что компания подобралась отличная", — говорил Трамп в интервью.

Впервые Дональд Трамп посетил Москву в 1987 году Фото: ТАСС

И именно российская королева красоты тем же вечером сопровождала его на приеме в отеле.

Сама Калинина утверждала, что у нее романа с Трампом не было.

"Я ему нравилась, но когда он предложил мне бросить моего молодого человека, я ответила: "Тогда ты расстанься со своей женой". Мы посмеялись и остались просто друзьями", — рассказывала Калинина.

Напомним, ранее Дональд Трамп отвесил неожиданный комплимент директору разведки Тулси Габбард.

Также президент США заявил, что его команда юристов подала "исторический" судебный иск против The Wall Street Journal за публикацию "ложной статьи". В статье фигурирует он сам и записка, которую Трамп якобы отправил скандальному Джеффри Эпштейну — бизнесмену, осужденному по делу о торговле и насилии над людьми.