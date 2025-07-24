У Дональда Трампа був роман із королевою краси з Росії, — ЗМІ

Журналісти виявили нову інформацію про зв'язок 47-го президента США з Росією. Стверджується, що у звіті Конгресу, підготовленому під наглядом Марко Рубіо, приховуються подробиці зустрічі його майбутнього боса з російською королевою конкурсу краси.

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Чотири роки тому Марко Рубіо, який зараз обіймає посаду державного секретаря США в адміністрації Дональда Трампа, а також сенатський комітет з розвідки підготували 1000-сторінковий звіт, який доводить відсутність змови між Трампом і Росією з метою втручання у вибори 2016 року. І в ньому містилася інформація про ймовірний зв'язок Трампа з королевою краси з РФ, пише The Daily Beast.

Фото зі звіту Марка Рубіо

У глибині "двопартійної" доповіді на сторінці 650 ховається непідтверджене повідомлення про те, що Дональд Трамп, тоді одружений з Марлою Мейплз, своєю другою дружиною, "можливо, зав'язав короткочасні стосунки з росіянкою". Ім'я загадкової жінки було відредаговано.

Однак у доповіді припускається, що вона могла бути колишньою королевою краси. Це непідтверджена інформація, але низка ЗМІ припустили, що це була Маша Калініна, переможниця першого в СРСР конкурсу краси "Московська красуня", що проходив 1988 року.

Калініну також підозрювали в романі з Михайлом Горбачовим, коли їй було 19 років, а радянському лідеру — 60. Королева краси це заперечувала.

У Маші Калініної нібито був роман із Трампом Фото: ТАСС

Стверджується, що Дональд Трамп познайомився з Машею Калініною на вечірці в готелі "Балчуг Кемпінські" в Москві в листопаді 1996 року під час поїздки з інвесторами для вивчення можливостей у сфері нерухомості.

Якщо вірити звіту Рубіо, колишня королева краси справила враження на колишню главу конкурсу "Міс Всесвіт".

У повідомленні російських ЗМІ від 1998 року цитуються слова Трампа про те, що Машу Калініну не можуть затьмарити навіть супермодель Клаудія Шиффер і нині покійна поп-ікона Тіна Тернер. Маша Калініна, як стверджується в доповіді Рубіо, регулярно з'являлася на червоних доріжках.

Ці заяви були включені до доповіді Сенатського комітету з розвідки, том 5: "Загрози і вразливості контррозвідки".

Наскільки ці твердження правдиві — невідомо. Маша Калініна з 1990 року живе в Каліфорнії, США, вийшла заміж за емігранта з України і викладає йогу.

Маша Калініна з 1990 року живе у США Фото: Скриншот

Але російська газета "Коммерсантъ" 1998 року писала, що Дональд Трамп зустрічався з Машею Калініною в Лас-Вегасі в готелі MGM.

"Дуже радий знову зустрітися з Машею. Коли два роки тому я приїжджав до Москви, вона була найкрасивішою господинею вашої столиці. А в готелі "Балчуг", де я зупинився, в той самий час жили Тіна Тернер і Клаудіа Шиффер. Тож компанія підібралася чудова", — говорив Трамп в інтерв'ю.

Уперше Дональд Трамп відвідав Москву 1987 року Фото: ТАСС

І саме російська королева краси того ж вечора супроводжувала його на прийомі в готелі.

Сама Калініна стверджувала, що у неї роману з Трампом не було.

"Я йому подобалася, але коли він запропонував мені кинути мого хлопця, я відповіла: "Тоді ти розстанься зі своєю дружиною". Ми посміялися і залишилися просто друзями", — розповідала Калініна.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відважив несподіваний комплімент директору розвідки Тулсі Габбард.

Також президент США заявив, що його команда юристів подала "історичний" судовий позов проти The Wall Street Journal за публікацію "неправдивої статті". У статті фігурує він сам і записка, яку Трамп нібито відправив скандальному Джеффрі Епштейну — бізнесменові, засудженому у справі про торгівлю і насильство над людьми.